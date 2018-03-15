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12:50 (мск), источник: dostup1.ru

Безработица в Челябинской области рекордно снизится осенью 2018 года

К концу 2018 года в Челябинской области прогнозируется снижение численности безработных до 22,5 тыс. человек.

Осенью текущего года на Южном Урале прогнозируется снижение численности безработных граждан до 20 тыс. человек — это рекордно низкий показатель по регистрируемой безработице с 2012 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя Главного управления по труду и занятости Владислава Смирнова.

Положительная динамика на рынке труда региона наметилась в 2017 году. По словам Владислава Смирнова, по сравнению с предыдущим периодом численность безработных снизилась с 33,2 до 26,7 тыс. человек. Уровень безработицы сократился с 1,79% до 1,44%. Выросло число вакансий с 15,8 до 21 тыс.

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В 10 муниципалитетах уровень безработицы составил 0,5−1,5%. В 27 муниципальных образованиях — 1,6−4,9%. В шести зарегистрирован высокий уровень безработицы — 5,0−8,5%. Это Катав-Ивановский, Чесменский, Октябрьский, Брединский, Верхнеуфалейский и Нязепетровский районы.

Численность предполагаемых к высвобождению работников предприятий на начало 2018 года составила 3 931 человек, из них в 15 организациях предполагаются массовые увольнения 2,5 тыс. работников. При этом численность работающих в режиме неполной занятости значительно снизилась — с 11 до 4 тыс. человек. К концу 2018 года в Челябинской области прогнозируется снижение численности безработных до 22,5 тыс. человек — на 4,2 тыс. человек меньше по сравнению с началом года.

Предприятия в прошлом году получили более 11 млн рублей в виде областных субсидий на возмещение затрат за содействие занятости безработных, проживающих в моногородах. В текущем году в рамках подпрограммы из региональной казны на эти цели будет направлено 33 млн.

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