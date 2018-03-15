На Тополиной Аллее открылась новая детская поликлиника

Источник: РИА "Новости"

Он расположился по адресу улица Академика Сахарова, 13 А. Здесь организовано 8 педиатрических участков, работа медицинской орагнизации рассчитана на 140 посещений в день, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Кроме педиатров принимать пациентов будут детский кардиолог, хирург, невролог, эндокринолог, травматолог, ортопед и другие специалисты. В поликлинике задействованы новые информационные технологии: есть электронное расписание для пациентов, электронные регистратура и обмен документами между врачами.