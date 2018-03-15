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12:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Тополиной Аллее открылась новая детская поликлиника

В микрорайоне «Тополиная аллея» открылся филиал филиал детской поликлиники № 1.

Источник: РИА "Новости"

Он расположился по адресу улица Академика Сахарова, 13 А. Здесь организовано 8 педиатрических участков, работа медицинской орагнизации рассчитана на 140 посещений в день, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Кроме педиатров принимать пациентов будут детский кардиолог, хирург, невролог, эндокринолог, травматолог, ортопед и другие специалисты. В поликлинике задействованы новые информационные технологии: есть электронное расписание для пациентов, электронные регистратура и обмен документами между врачами.

Добавим, строительство лечебного учреждения началось еще в 2014 году. На возведение и оснащение поликлиники было потрачено свыше 48 млн рублей из областного и городского бюджетов.

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