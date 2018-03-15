Названы победители конкурса по распределению субсидий из областного бюджета

Комиссия по отбору заявок социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) подвела итоги конкурса 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

В числе победителей — спортивные, исторические, благотворительные, молодёжные проекты, а также проекты, направленные на поддержку ветеранов и людей с ограниченными возможностями, популяризацию здорового образа жизни и современных цифровых технологий. География их реализации охватывает практически все муниципалитеты.

«Проекты оценивали предельно открыто, прозрачно и честно. Победили самые достойные проекты. Они поддержаны обоснованно и имеют действительно важные, нужные, актуальные цели и задачи», — отметила член комиссии, преподаватель БФУ имени Канта Анна Сивкова.

Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета по итогам конкурса этого года, составляет 3,9 миллиона рублей с софинансированием СОНКО 3 миллиона рублей.

Всего на конкурс было представлено 139 проектов, часть из которых не прошла отбор на первом этапе из-за предоставления неполного пакета документов или недостоверных сведений, а также несоответствия заявленной темы направлению деятельности организации.

Среди критериев отбора — значимость, актуальность и реалистичность задач программы, её экономическая и социальная эффективность, профессиональная компетентность сотрудников организации. По мнению члена комиссии, руководителя центра «Добровольцы серебряного возраста» Аллы Осиповой, многим проектам не хватило обоснования социальной значимости.

В этом году, кроме конкурсной комиссии в оценке и допуске некоммерческих организаций к конкурсу участвовала группа экспертов, в числе которых кандидаты и доктора наук. Эти эксперты будут сопровождать поддержанные проекты на этапе реализации, выносить заключение об их эффективности и помогать представителям СОНКО в подготовке отчётности.

По словам членов комиссии, уровень проектов, допущенных до рассмотрения в этом году, выше, чем в прошлом. Одной из приоритетных задач конкурсного отбора и обучения по подаче заявок было развитие конкурентоспособности региональных общественных организаций для привлечения грантов из других источников помимо областного бюджета.