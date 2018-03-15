Названы победители конкурса по распределению субсидий из областного бюджета
ИА МедиаКалибр. В Калининградской области победителями конкурса по распределению субсидий из областного бюджета стали 17 некоммерческих организаций.
ИА МедиаКалибр. В Калининградской области победителями конкурса по распределению субсидий из областного бюджета стали 17 некоммерческих организаций.
Комиссия по отбору заявок социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) подвела итоги конкурса 2018 года. Об этом сообщила
В числе победителей — спортивные, исторические, благотворительные, молодёжные проекты, а также проекты, направленные на поддержку ветеранов и людей с ограниченными возможностями, популяризацию здорового образа жизни и современных цифровых технологий. География их реализации охватывает практически все муниципалитеты.
«Проекты оценивали предельно открыто, прозрачно и честно. Победили самые достойные проекты. Они поддержаны обоснованно и имеют действительно важные, нужные, актуальные цели и задачи», — отметила член комиссии, преподаватель БФУ имени Канта Анна Сивкова.
Всего на конкурс было представлено 139 проектов, часть из которых не прошла отбор на первом этапе
Среди критериев отбора — значимость, актуальность и реалистичность задач программы, её экономическая и социальная эффективность, профессиональная компетентность сотрудников организации. По мнению члена комиссии, руководителя центра «Добровольцы серебряного возраста» Аллы Осиповой, многим проектам не хватило обоснования социальной значимости.
В этом году, кроме конкурсной комиссии в оценке и допуске некоммерческих организаций к конкурсу участвовала группа экспертов, в числе которых кандидаты и доктора наук. Эти эксперты будут сопровождать поддержанные проекты на этапе реализации, выносить заключение об их эффективности и помогать представителям СОНКО в подготовке отчётности.
Например, в 2017 году по итогам двух конкурсов президентских грантов калининградские СОНКО получили 40,5 миллиона в рублей. То есть каждый третий представленный регионом проект был поддержан на федеральном уровне.
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