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12:45 (мск), источник: Kaliningradnews

Названы победители конкурса по распределению субсидий из областного бюджета

ИА МедиаКалибр. В Калининградской области победителями конкурса по распределению субсидий из областного бюджета стали 17 некоммерческих организаций.

Комиссия по отбору заявок социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) подвела итоги конкурса 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

В числе победителей — спортивные, исторические, благотворительные, молодёжные проекты, а также проекты, направленные на поддержку ветеранов и людей с ограниченными возможностями, популяризацию здорового образа жизни и современных цифровых технологий. География их реализации охватывает практически все муниципалитеты.

«Проекты оценивали предельно открыто, прозрачно и честно. Победили самые достойные проекты. Они поддержаны обоснованно и имеют действительно важные, нужные, актуальные цели и задачи», — отметила член комиссии, преподаватель БФУ имени Канта Анна Сивкова.

Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета по итогам конкурса этого года, составляет 3,9 миллиона рублей с софинансированием СОНКО 3 миллиона рублей.

Всего на конкурс было представлено 139 проектов, часть из которых не прошла отбор на первом этапе из-за предоставления неполного пакета документов или недостоверных сведений, а также несоответствия заявленной темы направлению деятельности организации.

Среди критериев отбора — значимость, актуальность и реалистичность задач программы, её экономическая и социальная эффективность, профессиональная компетентность сотрудников организации. По мнению члена комиссии, руководителя центра «Добровольцы серебряного возраста» Аллы Осиповой, многим проектам не хватило обоснования социальной значимости.

В этом году, кроме конкурсной комиссии в оценке и допуске некоммерческих организаций к конкурсу участвовала группа экспертов, в числе которых кандидаты и доктора наук. Эти эксперты будут сопровождать поддержанные проекты на этапе реализации, выносить заключение об их эффективности и помогать представителям СОНКО в подготовке отчётности.

По словам членов комиссии, уровень проектов, допущенных до рассмотрения в этом году, выше, чем в прошлом. Одной из приоритетных задач конкурсного отбора и обучения по подаче заявок было развитие конкурентоспособности региональных общественных организаций для привлечения грантов из других источников помимо областного бюджета.

Например, в 2017 году по итогам двух конкурсов президентских грантов калининградские СОНКО получили 40,5 миллиона в рублей. То есть каждый третий представленный регионом проект был поддержан на федеральном уровне.

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