В Зеленоградске запустили городской автобусный маршрут
С четверга, 15 марта, в Зеленоградске работает городской автобусный маршрут № 1. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации муниципалитета.
С четверга, 15 марта, в Зеленоградске работает городской автобусный маршрут № 1. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации муниципалитета.
Автобус малой вместимости будет совершать 16 рейсов в день с 7:00 до 19:00. Общественный транспорт следует по маршруту ул. Приморская — ул. Сибирякова — ул. Победы — Баня — «Волна» — Башня — Парк — ул. Подлесная — Больница — ул. Солнечная — ФОК. Стоимость проезда составляет 20 рублей.
Власти Зеленоградска считают, что новый автобусный маршрут позволит улучить транспортную доступность удалённых районов города.
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