В Зеленоградске запустили городской автобусный маршрут

Автобус малой вместимости будет совершать 16 рейсов в день с 7:00 до 19:00. Общественный транспорт следует по маршруту ул. Приморская — ул. Сибирякова — ул. Победы — Баня — «Волна» — Башня — Парк — ул. Подлесная — Больница — ул. Солнечная — ФОК. Стоимость проезда составляет 20 рублей.