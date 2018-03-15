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17:52 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Аэропорт «Платов» посетили руководители дипломатических миссий

Руководители дипмиссий, аккредитованных в Ростовской области, посетили аэропорт «Платов». Об этом сообщает сайт донского правительства.

Выездное совещание провел заместитель губернатора Юрий Молодченко.

На встрече говорили о возможностях аэропорта, об услугах для иностранных граждан и дипломатических персон.

Участникам презентовали возможностей Ростовской области в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Также затронули тему разработки Стратегии-2030.

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