Аэропорт «Платов» посетили руководители дипломатических миссий
Руководители дипмиссий, аккредитованных в Ростовской области, посетили аэропорт «Платов». Об этом сообщает сайт донского правительства.
Руководители дипмиссий, аккредитованных в Ростовской области, посетили аэропорт «Платов». Об этом сообщает сайт донского правительства.
Выездное совещание провел заместитель губернатора Юрий Молодченко.
На встрече говорили о возможностях аэропорта, об услугах для иностранных граждан и дипломатических персон.
Участникам презентовали возможностей Ростовской области в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Также затронули тему разработки Стратегии-2030.
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