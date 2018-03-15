Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми

«Сертификат авиационной безопасности (пермского аэропорта — ИФ) приостановлен до устранения выявленных нарушений», — сказал он.
Извольский не стал уточнять суть нарушений, сославшись на «служебную информацию». Несмотря на это, по его словам, аэропорт в данный момент продолжает обслуживать рейсы.
Как указано на сайте Росавиации, аэропорт Перми получил сертификат авиационной безопасности 10 января 2017 года со сроком действия до 10 января 2019 года.
Комментарием пресс-службы аэропорта Перми и министерства транспорта региона «Интерфакс» пока не располагает.
25% акций АО «Международный аэропорт «Пермь» владеет краевое министерство по управлению имуществом и земельными отношениями, 25% — 1 акция принадлежит АО «Корпорация развития Пермского края», 25% + 1 акция — у ООО «Новая Колхида», структуры «Новапорта» Романа Троценко.
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