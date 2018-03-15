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14:19 (мск), источник: Интерфакс

Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности АО «Международный аэропорт «Пермь», сообщил «Интерфаксу» советник руководителя ведомства Сергей Извольский.

«Сертификат авиационной безопасности (пермского аэропорта — ИФ) приостановлен до устранения выявленных нарушений», — сказал он.

Извольский не стал уточнять суть нарушений, сославшись на «служебную информацию». Несмотря на это, по его словам, аэропорт в данный момент продолжает обслуживать рейсы.

Как указано на сайте Росавиации, аэропорт Перми получил сертификат авиационной безопасности 10 января 2017 года со сроком действия до 10 января 2019 года.

Комментарием пресс-службы аэропорта Перми и министерства транспорта региона «Интерфакс» пока не располагает.

25% акций АО «Международный аэропорт «Пермь» владеет краевое министерство по управлению имуществом и земельными отношениями, 25% — 1 акция принадлежит АО «Корпорация развития Пермского края», 25% + 1 акция — у ООО «Новая Колхида», структуры «Новапорта» Романа Троценко.

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