Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми

«Сертификат авиационной безопасности (пермского аэропорта — ИФ) приостановлен до устранения выявленных нарушений», — сказал он.

Извольский не стал уточнять суть нарушений, сославшись на «служебную информацию». Несмотря на это, по его словам, аэропорт в данный момент продолжает обслуживать рейсы.

Как указано на сайте Росавиации, аэропорт Перми получил сертификат авиационной безопасности 10 января 2017 года со сроком действия до 10 января 2019 года.

Комментарием пресс-службы аэропорта Перми и министерства транспорта региона «Интерфакс» пока не располагает.