Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Лавров дал обещание после высылки российских дипломатов Британией
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Ответ Путина журналисту BBC на вопрос о Скрипале
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
15Юбилейный «Оскар»
15:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Курорт для коров: на Кубани запущена одна из крупнейших молочных ферм в РФ

В Павловском районе Краснодарского края открыли одну из самых современных ферм в России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, торжественная церемония открытия молочного производства состоялась 15 марта в станице Новопластуновской.

«Коровы здесь будут как на курорте. В таких условиях дело чести — давать по 12 тысяч литров молока в год. Это рекордные для страны цифры, а кубанские коровы и агрохолдинг “Степь” их гарантируют», — написал в своём микроблоге в Twitter глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что пока запущена первая очередь молочно-товарной фермы и в тестовом режиме. Выйти на проектную мощность предприятие планирует в 2021 году с валовым удоем молока 20 тыс. литров в год. В общей сложности на ферме будет содержаться стадо в 4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе — 1,8 тыс. фуражных коров.

Фермеры ставят высокую планку — достичь самых значительных показателей в стране по уровню надоя на корову — 12 тыс. литров молока в год, что в два раза выше, чем в среднем по стране.

По словам председателя совета директоров АО Агрохолдинг «Степь» Али Узденова, объём инвестиций в молочно-товарную ферму составил 800 млн рублей. В планах агрохолдинга — строительство ещё двух комплексов на три тысячи голов.

Осмотрев новое производство, в частности, доильный зал и систему автоматизированного управления, губернатор Краснодарского края заявил, что «это самая современная ферма в стране, она ничуть не уступает европейской».

Добавим, что, по данным Краснодарстата, в регионе на конец 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей превысило 543,2 тыс. голов (по сравнению с 2016 годом поголовье сократилось на 0,6%): из них коровы — — 212,7 тыс. голов (меньше на 1,1% чем в 2016 году), свиней — 409 тыс. (111,4% к уровню 2016 года), овец и коз — 227,9 тыс. голов (100,4%).

За 2017 год в регионе увеличилось производство мяса на 0,5% и составило 502,4 тыс. тонн, молока — 1379,7 тыс. тонн (101,7%). В сельскохозяйственных организациях от одной коровы надоено 7129 килограммов молока (105,5% к уровню 2016 года).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Россия готова выслать британских дипломатов
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
Савченко заявила, что снайперов на Майдан привел Парубий
Ждать ли россиянам возобновления рейсов в Шарм-эш-Шейх
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Звезды устроили флешмоб под новую песню Филиппа Киркорова
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь