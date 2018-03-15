Курорт для коров: на Кубани запущена одна из крупнейших молочных ферм в РФ

«Коровы здесь будут как на курорте. В таких условиях дело чести — давать по 12 тысяч литров молока в год. Это рекордные для страны цифры, а кубанские коровы и агрохолдинг “Степь” их гарантируют», — написал в своём микроблоге в Twitter глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что пока запущена первая очередь молочно-товарной фермы и в тестовом режиме. Выйти на проектную мощность предприятие планирует в 2021 году с валовым удоем молока 20 тыс. литров в год. В общей сложности на ферме будет содержаться стадо в 4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе — 1,8 тыс. фуражных коров.

Фермеры ставят высокую планку — достичь самых значительных показателей в стране по уровню надоя на корову — 12 тыс. литров молока в год, что в два раза выше, чем в среднем по стране.

По словам председателя совета директоров АО Агрохолдинг «Степь» Али Узденова, объём инвестиций в молочно-товарную ферму составил 800 млн рублей. В планах агрохолдинга — строительство ещё двух комплексов на три тысячи голов.

Осмотрев новое производство, в частности, доильный зал и систему автоматизированного управления, губернатор Краснодарского края заявил, что «это самая современная ферма в стране, она ничуть не уступает европейской».

Добавим, что, по данным Краснодарстата, в регионе на конец 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей превысило 543,2 тыс. голов (по сравнению с 2016 годом поголовье сократилось на 0,6%): из них коровы — — 212,7 тыс. голов (меньше на 1,1% чем в 2016 году), свиней — 409 тыс. (111,4% к уровню 2016 года), овец и коз — 227,9 тыс. голов (100,4%).