«Конфета за 300 миллионов»: Алиханов хочет успеть к ЧМ-2018 благоустроить улицу Баранова

— Когда я ездил к Дмитрию Анатольевичу Медведеву — мы это ещё не объявляли, но сейчас можно объявить — я к нему обратился с просьбой. Вы помните, у нас есть проект благоустройства Баранова, по всей длине, вплоть до Озёрного проезда. Я попросил, чтобы нам дали по АИЖК 300 миллионов рублей на то, чтобы её сделать конфетой. И нам дали эти деньги, наверное, в понедельник перечислят. Мы быстро-быстро побежим вперёд, чтобы к чемпионату всё успеть сделать и всё благоустроить — снесём эти палатки уродские и сделаем, наконец, нормальный европейский вид для центра города, — сказал Алиханов.
В феврале глава Калининграда Александр Ярошук говорил, что реконструкцию улицы Баранова начнут уже после чемпионата мира по футболу и закончат только в 2019 году. Проект магистрали уже готов, её сделают пешеходной с автомобильным проездом к будущему торговому центру на месте промтоварной части Центрального рынка. Всю территорию, связывающую площадь Победы с Верхним озером, включали в программу «Формирования комфортной городской среды».
Из-за реконструкции власти планируют убрать торговые павильоны, которые располагаются вдоль дороги. Предприниматели опасаются, что в таком случае останутся без работы. Однако в мэрии заверили, что все торговцы получат места в новом комплексе, который построят на месте промтоварной части Центрального рынка.
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