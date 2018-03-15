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15:56 (мск), источник: Калининград.Ru

«Конфета за 300 миллионов»: Алиханов хочет успеть к ЧМ-2018 благоустроить улицу Баранова

Региональные власти рассчитывают выполнить благоустройство улицы Баранова в Калининграде к чемпионату мира по футболу. На эти цели область получит 300 миллионов рублей по линии АИЖК. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время встречи с активной молодёжью в четверг, 15 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Когда я ездил к Дмитрию Анатольевичу Медведеву — мы это ещё не объявляли, но сейчас можно объявить — я к нему обратился с просьбой. Вы помните, у нас есть проект благоустройства Баранова, по всей длине, вплоть до Озёрного проезда. Я попросил, чтобы нам дали по АИЖК 300 миллионов рублей на то, чтобы её сделать конфетой. И нам дали эти деньги, наверное, в понедельник перечислят. Мы быстро-быстро побежим вперёд, чтобы к чемпионату всё успеть сделать и всё благоустроить — снесём эти палатки уродские и сделаем, наконец, нормальный европейский вид для центра города, — сказал Алиханов.

В феврале глава Калининграда Александр Ярошук говорил, что реконструкцию улицы Баранова начнут уже после чемпионата мира по футболу и закончат только в 2019 году. Проект магистрали уже готов, её сделают пешеходной с автомобильным проездом к будущему торговому центру на месте промтоварной части Центрального рынка. Всю территорию, связывающую площадь Победы с Верхним озером, включали в программу «Формирования комфортной городской среды».

Из-за реконструкции власти планируют убрать торговые павильоны, которые располагаются вдоль дороги. Предприниматели опасаются, что в таком случае останутся без работы. Однако в мэрии заверили, что все торговцы получат места в новом комплексе, который построят на месте промтоварной части Центрального рынка.

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