«Конфета за 300 миллионов»: Алиханов хочет успеть к ЧМ-2018 благоустроить улицу Баранова

— Когда я ездил к Дмитрию Анатольевичу Медведеву — мы это ещё не объявляли, но сейчас можно объявить — я к нему обратился с просьбой. Вы помните, у нас есть проект благоустройства Баранова, по всей длине, вплоть до Озёрного проезда. Я попросил, чтобы нам дали по АИЖК 300 миллионов рублей на то, чтобы её сделать конфетой. И нам дали эти деньги, наверное, в понедельник перечислят. Мы быстро-быстро побежим вперёд, чтобы к чемпионату всё успеть сделать и всё благоустроить — снесём эти палатки уродские и сделаем, наконец, нормальный европейский вид для центра города, — сказал Алиханов.