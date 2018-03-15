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14:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Подрядчика «Беларуськалия» уличили в завышении стоимости работ — он вернул 78 тыс. рублей

Проведенная проверка выявила завышение стоимости выполненных работ одним из подрядчиков Беларуськалия, сообщили в милиции Минской области.

Источник: AP 2018

По информации УВД Миноблисполкома, подрядчик взялся изготовить арматурные пространственные каркасы для строящегося Петриковского горно-обогатительного комбината.

В ходе работы подрядчиком были внесены небольшие изменения в проект, в результате чего арматура диаметром 6 мм была заменена на 8-миллиметровую арматуру. Это позволило в два раза увеличить шаг между составными частями конструкции и отказаться от колец жесткости из листовой стали.

Изменение в проекте изготовитель с заказчиком согласовал, а вот о снижении металлоемкости конструкций, объемов выполненных работ и, соответственно, их стоимости — скромно умолчал, — рассказали в УВД.

По результатам проведенной сотрудниками УБЭП проверки было принято решение провести корректировку расчетов Беларуськалия с подрядчиком за работы, выполненные на протяжении всего 2017 года.

Согласно принятых обеими сторонами корректировочных актов подрядчик вернул госпредприятию 78 тысяч рублей, — подытожили в областной милиции.

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