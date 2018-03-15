Подрядчика «Беларуськалия» уличили в завышении стоимости работ — он вернул 78 тыс. рублей
Проведенная проверка выявила завышение стоимости выполненных работ одним из подрядчиков Беларуськалия, сообщили в милиции Минской области.
Проведенная проверка выявила завышение стоимости выполненных работ одним из подрядчиков Беларуськалия, сообщили в милиции Минской области.
По информации УВД Миноблисполкома, подрядчик взялся изготовить арматурные пространственные каркасы для строящегося Петриковского
В ходе работы подрядчиком были внесены небольшие изменения в проект, в результате чего арматура диаметром 6 мм была заменена на 8-миллиметровую арматуру. Это позволило в два раза увеличить шаг между составными частями конструкции и отказаться от колец жесткости из листовой стали.
Изменение в проекте изготовитель с заказчиком согласовал, а вот о снижении металлоемкости конструкций, объемов выполненных работ и, соответственно, их стоимости — скромно умолчал, — рассказали в УВД.
По результатам проведенной сотрудниками УБЭП проверки было принято решение провести корректировку расчетов Беларуськалия с подрядчиком за работы, выполненные на протяжении всего 2017 года.
Согласно принятых обеими сторонами корректировочных актов подрядчик вернул госпредприятию 78 тысяч рублей, — подытожили в областной милиции.
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