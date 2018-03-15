«Интеррос» закрыл сделку по покупке 2,1% «Норникеля» у Crispian

На прошлой неделе Высокий суд Лондона снял обеспечительные меры, которые запрещали Crispian Investments, владеющей 6,3% ГМК «Норильский никель», продавать около 4% из этого пакета. Эти ограничения были установлены ранее в рамках иска «Русала» Олега Дерипаски (27,8% ГМК), который считает, что предполагавшаяся продажа 4% «Норникеля» другому мажоритарию компании, «Интерросу» Владимира Потанина (30,4% ГМК), нарушала акционерное соглашение. Стороны пришли к соглашению, что «Русал» и «Интеррос» выкупят 4% ГМК у Crispian пропорционально своим долям в «Норникеле».