Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Любовь полнит
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Ответ Путина журналисту BBC на вопрос о Скрипале
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
16:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Интеррос» закрыл сделку по покупке 2,1% «Норникеля» у Crispian

«Интеррос» Владимира Потанина сообщил о закрытии сделки по приобретению 2,1% акций «Норникеля» у входящей в группу Millhouse компании Crispian Investments Романа Абрамовича.

Источник: Reuters

«На сегодняшний день доля участия группы “Интеррос” в “Норникеле” составляет 32,9%», — говорится в сообщении на сайте «Интерроса».

На прошлой неделе Высокий суд Лондона снял обеспечительные меры, которые запрещали Crispian Investments, владеющей 6,3% ГМК «Норильский никель», продавать около 4% из этого пакета. Эти ограничения были установлены ранее в рамках иска «Русала» Олега Дерипаски (27,8% ГМК), который считает, что предполагавшаяся продажа 4% «Норникеля» другому мажоритарию компании, «Интерросу» Владимира Потанина (30,4% ГМК), нарушала акционерное соглашение. Стороны пришли к соглашению, что «Русал» и «Интеррос» выкупят 4% ГМК у Crispian пропорционально своим долям в «Норникеле».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В России прекратят выпускать водку
В какие цвета перекрасят дорожные разметки
Россия готова выслать британских дипломатов
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
Савченко заявила, что снайперов на Майдан привел Парубий
Ждать ли россиянам возобновления рейсов в Шарм-эш-Шейх
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Звезды устроили флешмоб под новую песню Филиппа Киркорова
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь