«Интеррос» закрыл сделку по покупке 2,1% «Норникеля» у Crispian
«Интеррос» Владимира Потанина сообщил о закрытии сделки по приобретению 2,1% акций «Норникеля» у входящей в группу Millhouse компании Crispian Investments Романа Абрамовича.
«Интеррос» Владимира Потанина сообщил о закрытии сделки по приобретению 2,1% акций «Норникеля» у входящей в группу Millhouse компании Crispian Investments Романа Абрамовича.
«На сегодняшний день доля участия группы “Интеррос” в “Норникеле” составляет 32,9%», — говорится в сообщении на сайте «Интерроса».
На прошлой неделе Высокий суд Лондона снял обеспечительные меры, которые запрещали Crispian Investments, владеющей 6,3% ГМК «Норильский никель», продавать около 4% из этого пакета. Эти ограничения были установлены ранее в рамках иска «Русала» Олега Дерипаски (27,8% ГМК), который считает, что предполагавшаяся продажа 4% «Норникеля» другому мажоритарию компании, «Интерросу» Владимира Потанина (30,4% ГМК), нарушала акционерное соглашение. Стороны пришли к соглашению, что «Русал» и «Интеррос» выкупят 4% ГМК у Crispian пропорционально своим долям в «Норникеле».
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