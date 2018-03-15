Не интересно: застройку Вахитовского холма не будут обсуждать с казанцами

— Провести обсуждение холма… Это можно обсуждать в том или ином формате, но здесь первична работа экспертов, выстраивание верных связей с «Кольцом». Потом можно и обсудить, но скорее с ландшафтной позиции, потому что здесь больше функции транзита и связей, чем рекреационная. Когда мы проводим наши встречи с жителями, на которых обсуждаем благоустройство общественных пространств, стараемся их делать максимально целесообразными, обсудить все с заинтересованными пользователями. Эта территория не будет столь интересна жителям. К тому же мы не можем приглашать обсуждать на все подряд — доверие утрачивается, а это самая большая ценность в нашей работе, — заявила Фишман.