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17:58 (мск), источник: Prokazan.ru

Не интересно: застройку Вахитовского холма не будут обсуждать с казанцами

Застройку Вахитовского холма в Казани не будет обсуждать вместе с жителями города, так как цель строительства — это развитие транзита и связи городской среды, а не рекреационной составляющей. При этом данная территория не будет интересна казанцам, об этом сообщила на пресс-конференции помощник президента РТ Наталия Фишман.

— Провести обсуждение холма… Это можно обсуждать в том или ином формате, но здесь первична работа экспертов, выстраивание верных связей с «Кольцом». Потом можно и обсудить, но скорее с ландшафтной позиции, потому что здесь больше функции транзита и связей, чем рекреационная. Когда мы проводим наши встречи с жителями, на которых обсуждаем благоустройство общественных пространств, стараемся их делать максимально целесообразными, обсудить все с заинтересованными пользователями. Эта территория не будет столь интересна жителям. К тому же мы не можем приглашать обсуждать на все подряд — доверие утрачивается, а это самая большая ценность в нашей работе, — заявила Фишман.

На сегодня строительство здания уже согласовано, остаются только вопросы благоустройства прилегающей территории. При этом помощник президента РТ не оценила предложение разместить онлайн-опрос о застройке Вахитовского холма на сайте Госуслуг РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что холм с памятником Мулануру Вахитову предлагают разрыть посередине для создания пешеходного прохода к торговому центру, который планируют выстроить на вершине. Согласно проекту, холм остается в том же состоянии, в каком и был. Внутри предлагается создать подземную галерею, где любой желающий, надев 3D-очки, сможет пройтись как будто по старой Казани. При этом судьба памятника Муллануру Вахитову остается неясной, возможно, его передвинут.

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