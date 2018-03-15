Доходы белорусов резко рванули вверх

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Реальные доходы населения Беларуси в январе текущего года выросли на 7,8% в сравнении с январем 2017-го, такие данные привел Национальный статистический комитет.

Белстат бодро рапортует

При этом зарплата составляет всего 63,6% от общей суммы доходов белорусов. Предпринимательская и другая деятельность принесла 7,4%. Пенсии, пособия и стипендии составили 24,5% или почти четверть всех доходов. А вот доходы от собственности составили скромные 4,5%

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По данным Белстата, за весь 2017 год в сравнении с 2016-м реальные располагаемые доходы белорусов выросли всего на 2,4%.

В прошедшем году зарплата в системе доходов занимала 62,9%, а доходы от предпринимательства 8,1%. Трансферты государства населению достигали 23,7% от суммы доходов. Доходы от собственности составляли 5,3%.

Реальные денежные доходы населения рассчитываются без налогов, сборов и взносов и корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Критика президента

В начале марта Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию с зарплатами в стране в ходе отчетов правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома.

По информации президента, практически три четверти населения страны не видели средней зарплаты в тысячу рублей.

«У половины это ниже 640 рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более 300 рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет», — констатировал белорусский лидер.