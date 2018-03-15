Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Лавров упал на сцене форума
Лолита исполнила «безумный» танец прямо в аэропорту
Почему русские мужчины не нравятся женщинамРусские женщины очень… Нет, не так… ОЧЕНЬ… даже очень-очень-очень недовольны русскими мужчинами.
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
17:59 (мск), источник: Sputnik.by

Доходы белорусов резко рванули вверх

Почти четверть от суммы всех доходов белорусов составили социальные выплаты и другие трансферты от государства.

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Реальные доходы населения Беларуси в январе текущего года выросли на 7,8% в сравнении с январем 2017-го, такие данные привел Национальный статистический комитет.

Белстат бодро рапортует

При этом зарплата составляет всего 63,6% от общей суммы доходов белорусов. Предпринимательская и другая деятельность принесла 7,4%. Пенсии, пособия и стипендии составили 24,5% или почти четверть всех доходов. А вот доходы от собственности составили скромные 4,5%

Читайте также
Лукашенко назвал рост цен проблемой номер один для населения

По данным Белстата, за весь 2017 год в сравнении с 2016-м реальные располагаемые доходы белорусов выросли всего на 2,4%.

В прошедшем году зарплата в системе доходов занимала 62,9%, а доходы от предпринимательства 8,1%. Трансферты государства населению достигали 23,7% от суммы доходов. Доходы от собственности составляли 5,3%.

Реальные денежные доходы населения рассчитываются без налогов, сборов и взносов и корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Критика президента

В начале марта Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию с зарплатами в стране в ходе отчетов правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома.

По информации президента, практически три четверти населения страны не видели средней зарплаты в тысячу рублей.

«У половины это ниже 640 рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более 300 рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет», — констатировал белорусский лидер.

Правительство объявило своею целью на этот год выход на средний показатель зарплаты в тысячу рублей. Пока график выхода на заветные «по 500» еще не лег на стол Лукашенко.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Домрачева: довольна идеальной стрельбой, но Кузьмина слишком сильна
Никита Михалков был госпитализирован в Нижнем Новгороде
США расширили санкции в отношении РФ
США, ФРГ, Британия и Франция сделали заявление по делу Скрипаля
Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд (видео)
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Савченко рассказала, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Спорт
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила Юрлова-Перхт и Кайшева - в топ-10 в спринте в Норвегии. Где они были раньше?
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
В «Фантастических тварях» обнаружили масштабный киноляп Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере заявили о киноляпе в трейлере очередного спин-оффа франшизы
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь