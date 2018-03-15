Стало известно, где могут начать строительство «Кишинёв-Арены»
Под «Кишинев-Арену» планируют отдать 69 гектаров земли на въезде в Ставчены. Проект о переводе участка уже зарегистрировали в парламенте.
Под «Кишинев-Арену» планируют отдать 69 гектаров земли на въезде в Ставчены. Проект о переводе участка уже зарегистрировали в парламенте.
Средства на строительство арены будут привлечены в рамках
Появление ультрасовременного многофункционального комплекса придаст импульс развитию спорта в стране, считают руководители спортивных федераций, бывшие спортсмены и президент Национального и спортивного комитета Николай Журавский.
«Кроме того, что мы сможем воспитывать собственные таланты, здесь можно будет принимать гостей. Появятся и другие структуры и системы подготовки. Результаты всегда будут лучше, если
«Появление такой арены назрело давно. Мы сможем проводить у себя соревнования европейского и международного уровня. Надеюсь, проект будет реализован. Я не только надеюсь, но и очень хочу, чтобы у нашего народа и у молдавского спорта была такая арена», — отметил президент Федерации борьбы Виктор Пейков.
Вместимость «Арены Кишинев» составит от трех до пяти тысяч зрителей. Здесь можно будет проводить не только спортивные соревнования, но и конференции, выставки, концерты. В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисный корт,
Многофункциональня арена будет построена на окраине Кишинева, по дороге в сторону Оргеева.
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