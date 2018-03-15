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19:02 (мск), источник: Publika.md

Стало известно, где могут начать строительство «Кишинёв-Арены»

Под «Кишинев-Арену» планируют отдать 69 гектаров земли на въезде в Ставчены. Проект о переводе участка уже зарегистрировали в парламенте.

Источник: Publika.md

Средства на строительство арены будут привлечены в рамках государственно-частного партнерства. По расчетам экспертов, арену можно возвести за год.

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Появление ультрасовременного многофункционального комплекса придаст импульс развитию спорта в стране, считают руководители спортивных федераций, бывшие спортсмены и президент Национального и спортивного комитета Николай Журавский.

«Кроме того, что мы сможем воспитывать собственные таланты, здесь можно будет принимать гостей. Появятся и другие структуры и системы подготовки. Результаты всегда будут лучше, если что-то делать сообща», — cказал президент НОСК Николай Журавский.

«Появление такой арены назрело давно. Мы сможем проводить у себя соревнования европейского и международного уровня. Надеюсь, проект будет реализован. Я не только надеюсь, но и очень хочу, чтобы у нашего народа и у молдавского спорта была такая арена», — отметил президент Федерации борьбы Виктор Пейков.

Вместимость «Арены Кишинев» составит от трех до пяти тысяч зрителей. Здесь можно будет проводить не только спортивные соревнования, но и конференции, выставки, концерты. В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисный корт, спа-центр и фитнес-центр. Предусмотрено строительство автомобильной парковки на 800−1200 мест.

Многофункциональня арена будет построена на окраине Кишинева, по дороге в сторону Оргеева.

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