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21:17 (мск), источник: Sputnik.md

Сколько жители Молдовы будут платить за электричество с 1 апреля

В Минэкономики Молдовы сообщили, что несмотря на предлагаемую поставщиками закупочную цену на электричество, которая оказалась выше, чем в предыдущем контракте, тарифы для населения не повысятся.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Акционерное общество «Энергоком» выиграло тендер и подписало с Молдавской ГРЭС (Кучурганской ГРЭС) и украинской компанией «ДТЭК Павлоградуголь» новые контракты на поставку электроэнергии, действительные с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономики и инфраструктуры, согласно новым договоренностям, 70% электроэнергии в Молдове будет закупаться у Кучурганской ГРЭС и 30% — у «ДТЭК Павлоградуголь». Такая пропорция установлена на основе разницы в цене двух участников торгов, чтобы граждане платили по более низкому конечному тарифу, а также в целях улучшения безопасности электроснабжения.

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«Средняя закупочная цена составляет 5,24 цента США за кВт/ч. Хотя предлагаемая этими поставщиками закупочная цена оказалась выше, чем в предыдущем контракте, тарифы, которые будут платить граждане за потребленную электроэнергию, не повысятся», — подчеркнули в Минэкономики.

Как пояснили в ведомстве, это связано с тем, что после внедрения новой методологии подсчета цены и с учетом изменений обменного курса найдены решения для предотвращения повышения тарифов из-за разницы между нынешним контрактом и прежним.

В министерстве отметили, что операторы, которые работают на энергетическом рынке Молдовы, — Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, RED Union Fenosa, Furnizarea Energiei Electrice Nord, Moldelectrica и RED Nord — подпишут контракты с «Энергоком» на закупку электроэнергии на период с 1 апреля нынешнего года по 31 марта следующего.

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