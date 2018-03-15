Доллар и евро продолжают сдавать позиции в Молдове
Приводим курс валют на 16 марта.
Приводим курс валют на 16 марта.
В пятницу, 16 марта, курс доллара упадет, он будет стоить 16 леев 53 бана, что на 2 бана дешевле, чем в четверг.
Cтоимость европейской валюты также упадет: согласно курсу, установленному Нацбанком Молдовы, он составит 20 леев и 41 бан, что на 8 банов дешевле, чем 15 марта.
Румынский лей будет стоить 4,37 леев, гривна — 0,62, а рубль — 0,28 леев.
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