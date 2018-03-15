В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

Так, в Советском районе Уфы 20 марта, с 10.30 до 8.30 21 марта горячая и холодная вода будет отключена по следующим адресам:

проспект Октября, 2, 2/1, 2/2, 6/1, 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 14/1, 13, 13/1, 15;.

ул. Степана Халтурина, 57, 59.

В Орджоникидзевском районе Уфы 20 марта, с 10 до 17 часов отключат холодную воду на ул. Борисоглебская, 1 и 3.

21 марта в Советском районе, с 10.30 до 18.30 запланировано отключение горячей и холодной воды по адресам:

ул. Бабушкина, 17, 17а, 19;.

переулок Дачный, 4;.

ул. Степана Халтурина, 39/1, 41, 41/1;.

В этот же день в Ленинском районе Уфы, с 11 до 23 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам: