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21:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график планового отключения воды в домах из-за проведения ремонтных работ.

Так, в Советском районе Уфы 20 марта, с 10.30 до 8.30 21 марта горячая и холодная вода будет отключена по следующим адресам:

  • проспект Октября, 2, 2/1, 2/2, 6/1, 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 14/1, 13, 13/1, 15;.
  • ул. Степана Халтурина, 57, 59.

В Орджоникидзевском районе Уфы 20 марта, с 10 до 17 часов отключат холодную воду на ул. Борисоглебская, 1 и 3.

21 марта в Советском районе, с 10.30 до 18.30 запланировано отключение горячей и холодной воды по адресам:

  • ул. Бабушкина, 17, 17а, 19;.
  • переулок Дачный, 4;.
  • ул. Степана Халтурина, 39/1, 41, 41/1;.

В этот же день в Ленинском районе Уфы, с 11 до 23 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Султанова, 19, 23, 25, 25б, 27, 31, 33;.
  • ул. Аральская, 30;.
  • ул. Чернышевского, 7;.
  • ул. Лесопильная, 29а, 29б;.
  • ул. Нуриманова, 5, 7;.
  • ул. Коммунистическая, 9.
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