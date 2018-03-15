В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе
УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график планового отключения воды в домах
УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график планового отключения воды в домах
Так, в Советском районе Уфы 20 марта, с 10.30 до 8.30 21 марта горячая и холодная вода будет отключена по следующим адресам:
В Орджоникидзевском районе Уфы 20 марта, с 10 до 17 часов отключат холодную воду на ул. Борисоглебская, 1 и 3.
21 марта в Советском районе, с 10.30 до 18.30 запланировано отключение горячей и холодной воды по адресам:
В этот же день в Ленинском районе Уфы, с 11 до 23 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
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