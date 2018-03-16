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03:35 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке официально подтвержден перенос нефтебазы за пределы города

Вопрос о том, где будет расположен новый терминал, находится в стадии решения. Этим занимаются региональные власти и компания-владелец нефтебазы.

Источник: Reuters

В четверг, 15 марта, в ходе совещания главы нефтегазовой компании Игоря Сечина с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко был подтвержден на официальном уровне перенос нефтебазы с Первой Речки за пределы Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

В ходе переговоров врио губернатора Андрея Тарасенко и главы «Роснефти» Игоря Сечина в аэропорту Владивостока была затронута тема переноса нефтебазы, расположенной на берегу Амурского залива в районе Первой Речки. Владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания» Эдуард Худайнатов, присутствовавший на встрече, официально подтвердил, что переезд промышленного объекта будет осуществлен.

Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что приветствует переезд нефтебазы за пределы Владивостока, так как считает это важным для развития города и края. В настоящее время вопрос о том, где будет расположен новый терминал, находится в стадии решения. Этим занимаются региональные власти и компания-владелец нефтебазы.

Напомним, перенос нефтебазы за пределы Владивостока был предусмотрен новым генпланом города. На ее месте предлагается сделать общественно-деловую и рекреационную зоны.

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