Во Владивостоке официально подтвержден перенос нефтебазы за пределы города
Вопрос о том, где будет расположен новый терминал, находится в стадии решения. Этим занимаются региональные власти и
Вопрос о том, где будет расположен новый терминал, находится в стадии решения. Этим занимаются региональные власти и
В четверг, 15 марта, в ходе совещания главы нефтегазовой компании Игоря Сечина с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко был подтвержден на официальном уровне перенос нефтебазы с Первой Речки за пределы Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что приветствует переезд нефтебазы за пределы Владивостока, так как считает это важным для развития города и края. В настоящее время вопрос о том, где будет расположен новый терминал, находится в стадии решения. Этим занимаются региональные власти и
Напомним, перенос нефтебазы за пределы Владивостока был предусмотрен новым генпланом города. На ее месте предлагается сделать
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