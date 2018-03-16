Хабаровский край вышел в лидеры по промышленному производству
Росстат подвел итоги
Росстат подвел итоги
Росстат подвел итоги
Промпроизводство в регионе выросло более чем на десять процентов. При этом позитивная тенденция затронула не все регионы. Успешнее всех — Астраханская область. Также в списке — Хабаровский край, республики Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Архангельская, Ярославская, Московская области.
«Такая обширная география регионов промышленного производства может свидетельствовать о наличии глобальных процессов становления нового индустриального профиля в экономике», — считает директор НИИ статистики Росстата Олег Рыбак.
Гособоронзаказ выступает драйвером развития экономики, отмечает эксперт.
Отличилась в 2017 году Еврейская автономная область — регион стал абсолютным лидером по темпам роста промпроизводства. Показатель в 42% достигнут за счет почти пятикратного увеличения добычи полезных ископаемых. Такой эффект — продолжение тенденций 2016 года, когда в регионе был запущен
При этом рост производства отразился и на зарплатах россиян. Так, самую высокую заработную плату получаются жители Чукотки — она составляет 92 368 рублей.
Вместе с зарплатами растет и стоимость потребительской корзины. На Дальнем Востоке прирост составил 2−3%. При этом на Камчатке ее стоимость самая высокая в России — 24,4 тыс рублей.
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