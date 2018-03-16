Источник: РИА "Новости"

Росстат подвел итоги социально-экономического развития регионов в прошлом году. В 2017 году Хабаровский край вышел в лидеры по промышленному производству, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую Газету».

Промпроизводство в регионе выросло более чем на десять процентов. При этом позитивная тенденция затронула не все регионы. Успешнее всех — Астраханская область. Также в списке — Хабаровский край, республики Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Архангельская, Ярославская, Московская области.

«Такая обширная география регионов промышленного производства может свидетельствовать о наличии глобальных процессов становления нового индустриального профиля в экономике», — считает директор НИИ статистики Росстата Олег Рыбак.

Главная позитивная тенденция 2017 года связана с относительно высокими ценами на нефть, а это дает импульс развитию других отраслей экономики. Также чувствуют себя достаточно хорошо многие регионы, где представлен оборонно-промышленный комплекс.

Гособоронзаказ выступает драйвером развития экономики, отмечает эксперт.

Отличилась в 2017 году Еврейская автономная область — регион стал абсолютным лидером по темпам роста промпроизводства. Показатель в 42% достигнут за счет почти пятикратного увеличения добычи полезных ископаемых. Такой эффект — продолжение тенденций 2016 года, когда в регионе был запущен горно-обогатительный комбинат.

При этом рост производства отразился и на зарплатах россиян. Так, самую высокую заработную плату получаются жители Чукотки — она составляет 92 368 рублей.