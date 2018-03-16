Завод металлоконструкций построят в Комсомольске-на-Амуре
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Проект стоимостью 196,6 миллиона рублей реализуют на площадке ТОР «Комсомольск». Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2019 года. Компания обеспечит работой 60 человек.
«Мы будем выпускать продукт, не имеющий аналогов в Хабаровском крае. Льготы и преференции, которые даёт статус резидента ТОР “Комсомольск”, позволят снизить стоимость товара для потребителя. Это явилось основной причиной прихода компании со своим проектом на территорию опережающего развития. Также ТОР привлекает нас тем, что АО “КРДВ” создаёт всю необходимую инфраструктуру. В первую очередь мы нуждаемся в газо- и электроснабжении», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Дальстальиндустрия» Александр Кузнецов.
Подобное производство появится и в дальневосточной столице. Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровске построят цех по сбору металлоконструкций и горячему оцинкованию изделий. Депутаты городской думы разрешили внести изменения в градостроительный план специально под новый объект.
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