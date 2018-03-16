Завод металлоконструкций построят в Комсомольске-на-Амуре

Источник: Reuters

Проект стоимостью 196,6 миллиона рублей реализуют на площадке ТОР «Комсомольск». Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2019 года. Компания обеспечит работой 60 человек.

После запуска высокотехнологичного производства потребители Дальнего Востока получат металлоконструкции с антикоррозийным покрытием. Завод будет способен выпускать десять тысяч тонн продукции в год.

«Мы будем выпускать продукт, не имеющий аналогов в Хабаровском крае. Льготы и преференции, которые даёт статус резидента ТОР “Комсомольск”, позволят снизить стоимость товара для потребителя. Это явилось основной причиной прихода компании со своим проектом на территорию опережающего развития. Также ТОР привлекает нас тем, что АО “КРДВ” создаёт всю необходимую инфраструктуру. В первую очередь мы нуждаемся в газо- и электроснабжении», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Дальстальиндустрия» Александр Кузнецов.