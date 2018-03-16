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05:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владельца «Морского старта» не устраивают характеристика и цена «Союза-5»

Гендиректор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов заявил, что новая российская ракета среднего класса «Союз-5″, разрабатываемая корпорацией “Энергия”, по своим характеристикам и стоимости не подходит компании для пусков с плавучего космодрома “Морской старт”».

Источник: РИА "Новости"

«“Союз-5” в таком виде, в котором его представляют, нам не нужен. Это потолстевший и потяжелевший “Зенит”. Делать сейчас новый “Зенит”, чтобы через 15 лет он опять устарел? Основополагающий вопрос для нас — это цена», — цитирует «РИА Новости» господина Сопова.

Он заявил, что компания «не может найти общий язык» с российской промышленностью. «Потому что мы, как коммерсанты, считаем, что вопрос цены, вопрос себестоимости, первичен. Цена — это такая же характеристика, как вес и удельная тяга», — пояснил Сергей Сопов.

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На февральской пресс-конференции он уточнял, что его компания рассматривает возможность приватизации (путем заключения договора концессии) российского сегмента Международной космической станции (МКС).

«Роскосмос» ответил, что в целом это совпадает со взглядами госкорпорации, и выразил готовность обсуждать предложения, как только они официально поступят. S7 собирается взять российскую часть МКС на баланс уже в 2022 году.

Группа компаний S7 и «Роскосмос» вели переговоры о сотрудничестве по пилотируемой тематике с осени 2017 года. По итогам был подписан меморандум о сотрудничестве, в том числе при создании многофункционального орбитального комплекса, впоследствии получившего неофициальное название «орбитальный космодром».

Российская компания S7 Space («С7 Космические транспортные системы») владеет космодромом «Морской старт» (в Тихом океане у берегов штата Калифорния) и занимается запусками с Байконура в рамках «Наземного старта». В настоящий момент на счету S7 — один пуск ракеты «Зенит» с космодрома Байконур 27 декабря 2017 года. Следующий старт «Зенита», уже с плавучего космодрома, S7 планирует на конец 2019 года.

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