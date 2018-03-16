На комфорт в детских поликлиниках Хабаровский край получит 110 млн руб
Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.
Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.
110 млн руб из федерального бюджета получит Хабаровский край на модернизацию детских поликлиник. Соответствующее постановление и распоряжение о предоставлении субсидий на эти цели регионам подписал
«Выделенные средства пойдут на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений в медучреждениях необходимыми медицинскими изделиями и создание комфортных условий для пребывания пациентов. В частности в учреждениях должны быть организованы открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей,
В целом, на улучшение
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