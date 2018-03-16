На комфорт в детских поликлиниках Хабаровский край получит 110 млн руб

110 млн руб из федерального бюджета получит Хабаровский край на модернизацию детских поликлиник. Соответствующее постановление и распоряжение о предоставлении субсидий на эти цели регионам подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Выделенные средства пойдут на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений в медучреждениях необходимыми медицинскими изделиями и создание комфортных условий для пребывания пациентов. В частности в учреждениях должны быть организованы открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей, колл-центры, крытые колясочные, детские игровые зоны, комнаты для кормления грудных детей, кабинеты неотложной помощи, оснащены выходы поликлиник автоматическими дверями. В настоящее время мы формируем перечень медицинских организаций, куда будут направлены средства», — сообщили в министерстве здравоохранения края.