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05:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На комфорт в детских поликлиниках Хабаровский край получит 110 млн руб

Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.

Источник: Reuters

110 млн руб из федерального бюджета получит Хабаровский край на модернизацию детских поликлиник. Соответствующее постановление и распоряжение о предоставлении субсидий на эти цели регионам подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Выделенные средства пойдут на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений в медучреждениях необходимыми медицинскими изделиями и создание комфортных условий для пребывания пациентов. В частности в учреждениях должны быть организованы открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей, колл-центры, крытые колясочные, детские игровые зоны, комнаты для кормления грудных детей, кабинеты неотложной помощи, оснащены выходы поликлиник автоматическими дверями. В настоящее время мы формируем перечень медицинских организаций, куда будут направлены средства», — сообщили в министерстве здравоохранения края.

В целом, на улучшение материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений в России предусмотрено 10 млрд рублей. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

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