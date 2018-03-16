Переселения из аварийного жилья ждут более 1,5 тыс. жителей Приангарья
В Иркутской области из запланированных к расселению 550,4 тыс. кв.
В Иркутской области из запланированных к расселению 550,4 тыс. кв.
В Иркутской области из запланированных к расселению 550,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда к 15 марта 2018 года расселено 520,5 тыс. кв. м, это составляет 95% от запланированного объема, переселено 30,9 тыс. граждан (95%). Не завершено расселение 29,9 тыс. кв. м аварийного жилья, его ожидают 1623 человека. Об этом сообщает
Как отметила министр, самая сложная ситуация сложилась в Братске, где остаются недостроенными девять многоквартирных домов: ни один дом ООО «СтройСпецГрупп» не введен в эксплуатацию, готовность каждого объекта не более 52%, но застройщику уже выплачено более 90% стоимости муниципальных контрактов. Есть определенные сложности в своевременном выполнении программы переселения в пос. Магистральный, в
Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов напомнил, что правительство помогало нормализовать строительный процесс по президентской программе в Братске. Мэр Братска Сергей Серебренников продолжал утверждать, что не получал достаточной помощи от регионального правительства.
«Когда закончится программа переселения из аварийного жилья в Иркутской области и Братске, мы итоги подведем с полным анализом: кто и почему будет отвечать за сорванные программы. К сожалению, именно Братск в этой ситуации Иркутскую область очень сильно подводит. И президент страны об этом знает. И я хочу здесь вам об этом сказать, чтобы было понятно», — подчеркнул Сергей Степашин.
«Уже сегодня есть 15 судебных решений о незаконных договорах, которые были заключены с незаконными застройщиками, вместо того, чтобы взыскивать с них пени и штрафы, констатировать неисполнение обязательств. В Братске мы работаем в режиме постоянного прокурорского надзора», — отметил Андрей Некрасов.
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