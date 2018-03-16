Переселения из аварийного жилья ждут более 1,5 тыс. жителей Приангарья

Источник: Агентство «Москва»

В Иркутской области из запланированных к расселению 550,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда к 15 марта 2018 года расселено 520,5 тыс. кв. м, это составляет 95% от запланированного объема, переселено 30,9 тыс. граждан (95%). Не завершено расселение 29,9 тыс. кв. м аварийного жилья, его ожидают 1623 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление министра строительства, дорожного хозяйства области Светланы Свиркиной на совещании по вопросам ЖКХ, которое провёл в правительстве Иркутской области. председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

Светлана Свиркина напомнила, что комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, реализуется в Иркутской области с 2014 года. Незавершение мероприятий в установленные сроки обусловлено нарушениями отдельными застройщиками сроков ввода домов в эксплуатацию, низким контролем со стороны руководителей некоторых муниципальных образований и, отчасти, недостатком вторичного жилья. об этом министр рассказала.

Как отметила министр, самая сложная ситуация сложилась в Братске, где остаются недостроенными девять многоквартирных домов: ни один дом ООО «СтройСпецГрупп» не введен в эксплуатацию, готовность каждого объекта не более 52%, но застройщику уже выплачено более 90% стоимости муниципальных контрактов. Есть определенные сложности в своевременном выполнении программы переселения в пос. Магистральный, в Усть-Куте, Усть-Илимске, Бодайбо.

Сергей Степашин попросил руководителей названных муниципалитетов, которые присутствовали на совещании, назвать конкретные сроки, когда будет выполнен указ президента «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». В пос. Магистральном и Усть-Куте обещают завершить расселение аварийного жилья в III квартале 2018 года. В Братске, по словам мэра Сергея Серебренникова, изыскивают варианты, чтобы закончить работы до 31 декабря 2018 года.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов напомнил, что правительство помогало нормализовать строительный процесс по президентской программе в Братске. Мэр Братска Сергей Серебренников продолжал утверждать, что не получал достаточной помощи от регионального правительства.

«Когда закончится программа переселения из аварийного жилья в Иркутской области и Братске, мы итоги подведем с полным анализом: кто и почему будет отвечать за сорванные программы. К сожалению, именно Братск в этой ситуации Иркутскую область очень сильно подводит. И президент страны об этом знает. И я хочу здесь вам об этом сказать, чтобы было понятно», — подчеркнул Сергей Степашин.

Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов напомнил, что в Братске открыто уголовное дело в отношении застройщика. Прокуратура также даст правовую оценку действиям должностных лиц мэрии Братска — по признакам халатности.