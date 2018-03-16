Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В МИД РФ не потерпели угрозу Британии «заткнуться»: ответ России
Светлана Лобода уехала рожать в США
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
06:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Переселения из аварийного жилья ждут более 1,5 тыс. жителей Приангарья

В Иркутской области из запланированных к расселению 550,4 тыс. кв.

Источник: Агентство «Москва»

В Иркутской области из запланированных к расселению 550,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда к 15 марта 2018 года расселено 520,5 тыс. кв. м, это составляет 95% от запланированного объема, переселено 30,9 тыс. граждан (95%). Не завершено расселение 29,9 тыс. кв. м аварийного жилья, его ожидают 1623 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление министра строительства, дорожного хозяйства области Светланы Свиркиной на совещании по вопросам ЖКХ, которое провёл в правительстве Иркутской области. председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

Светлана Свиркина напомнила, что комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, реализуется в Иркутской области с 2014 года. Незавершение мероприятий в установленные сроки обусловлено нарушениями отдельными застройщиками сроков ввода домов в эксплуатацию, низким контролем со стороны руководителей некоторых муниципальных образований и, отчасти, недостатком вторичного жилья. об этом министр рассказала.

Как отметила министр, самая сложная ситуация сложилась в Братске, где остаются недостроенными девять многоквартирных домов: ни один дом ООО «СтройСпецГрупп» не введен в эксплуатацию, готовность каждого объекта не более 52%, но застройщику уже выплачено более 90% стоимости муниципальных контрактов. Есть определенные сложности в своевременном выполнении программы переселения в пос. Магистральный, в Усть-Куте, Усть-Илимске, Бодайбо.

Сергей Степашин попросил руководителей названных муниципалитетов, которые присутствовали на совещании, назвать конкретные сроки, когда будет выполнен указ президента «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». В пос. Магистральном и Усть-Куте обещают завершить расселение аварийного жилья в III квартале 2018 года. В Братске, по словам мэра Сергея Серебренникова, изыскивают варианты, чтобы закончить работы до 31 декабря 2018 года.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов напомнил, что правительство помогало нормализовать строительный процесс по президентской программе в Братске. Мэр Братска Сергей Серебренников продолжал утверждать, что не получал достаточной помощи от регионального правительства.

«Когда закончится программа переселения из аварийного жилья в Иркутской области и Братске, мы итоги подведем с полным анализом: кто и почему будет отвечать за сорванные программы. К сожалению, именно Братск в этой ситуации Иркутскую область очень сильно подводит. И президент страны об этом знает. И я хочу здесь вам об этом сказать, чтобы было понятно», — подчеркнул Сергей Степашин.

Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов напомнил, что в Братске открыто уголовное дело в отношении застройщика. Прокуратура также даст правовую оценку действиям должностных лиц мэрии Братска — по признакам халатности.

«Уже сегодня есть 15 судебных решений о незаконных договорах, которые были заключены с незаконными застройщиками, вместо того, чтобы взыскивать с них пени и штрафы, констатировать неисполнение обязательств. В Братске мы работаем в режиме постоянного прокурорского надзора», — отметил Андрей Некрасов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Минздрав обнаружил проблемы с лечением онкологии в регионах
Спорт
Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы Жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу состоятся в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь