В Приморье разработают перспективный на золото и медь участок
Специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитовый месторождения меди с ресурсами не менее 1 млн 300 тысяч тонн.
Специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитовый месторождения меди с ресурсами не менее 1 млн 300 тысяч тонн.
В Приморье в пределах Малахитового рудного поля будут искать
Участок общей площадью в 38 км² расположен на территории Пожарского района. Ранее здесь уже проводились геологические исследования, в результате которых была выявлена
Уже сегодня специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитовый месторождения меди с ресурсами не менее 1 млн 300 тысяч тонн.
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