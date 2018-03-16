Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова ответила Минобороны Британии, велевшему РФ «заткнуться»
В МИД РФ не потерпели угрозу Британии «заткнуться»: ответ России
Светлана Лобода уехала рожать в США
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
06:11 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье разработают перспективный на золото и медь участок

Специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитовый месторождения меди с ресурсами не менее 1 млн 300 тысяч тонн.

Источник: Reuters

В Приморье в пределах Малахитового рудного поля будут искать медно-порфировое орудинение с золотом. Поисковые работы проведет с 2018 по 2020 года АО «Дальневосточное ПГО» (г. Владивосток, входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология). Исследование территории пройдет в начале 2018 года.

Участок общей площадью в 38 км² расположен на территории Пожарского района. Ранее здесь уже проводились геологические исследования, в результате которых была выявлена золото-меднопорфировая минерализация. Теперь же до конца 2020 года приморским геологам предстоит оконтурить рудоносные структуры с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией и оценить масштабы медно-порфирового оруденения, а также выделить перспективные участки и оценить прогнозные ресурсы меди по ним по категориям Р1 и Р2.

Уже сегодня специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитовый месторождения меди с ресурсами не менее 1 млн 300 тысяч тонн.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Минздрав обнаружил проблемы с лечением онкологии в регионах
Спорт
Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы Жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу состоятся в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь