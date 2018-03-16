В Приморье разработают перспективный на золото и медь участок

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В Приморье в пределах Малахитового рудного поля будут искать медно-порфировое орудинение с золотом. Поисковые работы проведет с 2018 по 2020 года АО «Дальневосточное ПГО» (г. Владивосток, входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология). Исследование территории пройдет в начале 2018 года.

Участок общей площадью в 38 км² расположен на территории Пожарского района. Ранее здесь уже проводились геологические исследования, в результате которых была выявлена золото-меднопорфировая минерализация. Теперь же до конца 2020 года приморским геологам предстоит оконтурить рудоносные структуры с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией и оценить масштабы медно-порфирового оруденения, а также выделить перспективные участки и оценить прогнозные ресурсы меди по ним по категориям Р1 и Р2.