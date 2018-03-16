Воду для КМЭЗа охладит новая градирня

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (ЗАО «КМЭЗ», входит в Группу РМК) завершен монтаж новой градирни чистого цикла. Она необходима для поддержания стабильной температуры воды, используемой при охлаждении плавильной печи и технологических жидкостей. Оборудование установлено в рамках проекта модернизации и увеличения мощности производства медной катанки.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Русской медной компании, в связи с планируемым увеличением выпуска продукции КМЭЗу будет требоваться больший объем воды. Поэтому новая градирня оснащена более мощными насосами и вентиляторами.

«Мы выпускаем почти четверть всей российской медной катанки. Сейчас линия выпускает 13 тонн катанки в час — до 100 тысяч тонн продукции в год. В результате реализации инвестиционного проекта скорость технологической цепочки должна увеличиться до 20 тонн в час, а выпуск продукции — до 140 тысяч тонн в год. КМЭЗ будет иметь возможность балансировать объемы производства медных катодов и катанки в зависимости от рыночного спроса», — отметил генеральный директор предприятия Андрей Кудрявцев.