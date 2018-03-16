Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
08:22 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане будет построен первый патронный завод

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Строительство и запуск первого казахстанского патронного завода — такая задача поставлена перед АО «Казтехнологии», являющегося подведомственной организацией Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Кроме реализации этого масштабного отечественного проекта, мы занимаемся промышленной утилизацией неиспользуемых в Вооруженных Силах и других силовых структурах боеприпасов, а также буровзрывной деятельностью», — рассказал председатель правления АО «Казтехнологии» Талгатбек Айткужинов.

По словам руководителя предприятия, к настоящему времени, на арсеналах и базах республики скопилось огромное количество боеприпасов, не пригодных к боевому применению из-за их технического состояния. Дальнейшее хранение таких боеприпасов повышает взрывоопасность объектов, и как следствие, требует дополнительных затрат на их хранение.

Читайте также
В Актюбинской области снесут крупный химзавод

«За последние годы проблема утилизации боеприпасов стала актуальной в связи с участившимися случаями чрезвычайных происшествий на складах и арсеналах для хранения боеприпасов. Были случаи взрывов боеприпасов в Российской Федерации, Украине, и, к сожалению, у нас, в Республике Казахстан. Поэтому утилизация боеприпасов необходима для обеспечения взрывобезопасности складов, сокращения средств, выделяемых из республиканского бюджета на хранение боеприпасов с истекшим сроком и неиспользуемых в Вооруженных Силах и других силовых структурах РК. Более того, хотел бы отметить, что доход от реализации продуктов утилизации поступает в республиканский бюджет», — отметил Айткужинов.

Как стало известно, в настоящее время производственные работы осуществляются на двух участках утилизации боеприпасов, расположенных в селе Отар Жамбылской области и городе Арысь в Южно-Казахстанской области. В процессе утилизации боеприпасов задействовано около 200 высококвалифицированных инженерно-технических специалистов и производственных работников.

«Благодаря их усилиям в нашей компании созданы уникальные технологии в области утилизации артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня, инженерных боеприпасов, патронов к стрелковому оружию и ручных гранат. Нашим предприятием утилизировано более 2 млн. единиц артиллерийских боеприпасов, более 10 млн. штук патронов к стрелковому оружию и порядка 50 тыс. инженерных боеприпасов», — говорит руководитель АО «Казтехнологии».

Что касается патронного завода, который строится в городе Караганде, необходимо отметить, что ответственная задача была поставлена Верховным Главнокомандующим — Президентом РК. И запуск патронного завода для нужд армии и страны так же важен, как и экономический и социальный эффект, который ожидается от реализации данного проекта, рассказывает Талгатбек Айткужинов.

Строительство завода, которое осуществляет ТОО «Steel manufacturing», (дочерняя организация АО «Казтехнологии» МОАП РК), ведется в соответствии с утвержденным графиком на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» Карагандинской области.

«С точки зрения развития экономики региона, то запуск завода, конечно же, станет импульсом к развитию других отраслей промышленности. Социальный эффект также будет положительным, так как будут созданы новые рабочие места для наших граждан. Также новый патронный завод даст возможность быть независимыми от стран-поставщиков, сможет обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать свою продукцию на внешние рынки», — подчеркнул руководитель АО «Казтехнологии».

Отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ» об особенностях буровзрывных работ, которыми занимается предприятие, Т. Айткужинов сделал экскурс в историю.

Оказывается, еще в 1947 году Постановлением Совета Министров СССР был образован всесоюзный трест по взрывным работам «Союзмелиовзрыв». В 1958 году распоряжением Совета Министров Казахской СССР «Союзмелиовзрыв» реорганизован в самостоятельный «Государственный специализированный трест по производству буровзрывных работ «Казахвзрывпром» для выполнения буровзрывных и специальных взрывных работ на территории Казахстана.

В 2001 году постановлением Правительства РК республиканское госпредприятие «Казахвзрывпром» было реорганизовано в акционерное общество со стопроцентным участием государства в уставном капитале — АО «Казахвзрывпром» с филиалами в регионах, и в 2014 году постановлением Правительства РК АО «Казахвзрывпром» было переименовано в АО «Казтехнологии».

«На сегодняшний день для осуществления буровзрывной деятельности у нашего предприятия существуют четыре филиала: “Алматывзрывпром”, “Югвзрывпром”, “Костанайвзрывпром”, “Запказвзрывпром”. Учитывая более чем полувековой опыт, у нас тоже имеются определенные планы по реанимации этого вида деятельности, в том числе путем привлечения частных инвестиций», — сказал председатель правления АО «Казтехнологии».

Говоря о перспективах и планах развития компании, Т. Айткужинов отметил, что ключевыми рынками в ближайшей перспективе станут рынки вооружения (боеприпасов), буровзрывных и взрывных работ.

«В целях развития отечественного оборонно-промышленного комплекса мы сейчас рассматриваем возможность диверсификации нашей деятельности в сторону производства, модернизации и ремонта боеприпасов, производства собственных промышленных взрывчатых веществ путем внедрения передовых технологий, формирования и развития собственной научной базы, кадрового потенциала и инфраструктуры, привлечения иностранных инвестиций», — отметил руководитель АО «Казтехнологии».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 13-летняя школьница найдена живой в Алматы
Задержаны должностные лица ДВД Акмолинской области за покровительство черным старателям
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Минздрав обнаружил проблемы с лечением онкологии в регионах
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь