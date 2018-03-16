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09:59 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирскую гостиницу «Турист» снова решили достроить

Власти Новосибирска поменяли мнение о судьбе здания на площади Маркса.

Владельцы намерены реанимировать едва ли не самый известный долгострой Новосибирска — многоэтажную гостиницу «Турист» на пл. Карла Маркса. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил мэр Анатолий Локоть. По его словам, в городской администрации состоялось рабочее совещание с участием собственников здания и земельного участка.

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«Обсуждали с потенциальным инвестором, который изъявляет интерес для того, чтобы все-таки закончить этот объект, довести его до завершения определенного. Как будет реализовываться дальше, я пока не готов говорить. Но интерес такой проявлен, чтобы довести до логического конца это здание», — сообщил Анатолий Локоть.

Также глава города затруднился дать прогноз о возможных сроках реализации нового плана. Однако отметил, что планируется сохранить изначальный профиль здания и открыть в нем гостиницу.

Отметим, что городские и областные власти неоднократно обсуждали перспективы замороженной стройки, начатой еще в 1968 году. При этом высказывались диаметрально противоположные планы — либо достроить объект, либо демонтировать всю конструкцию. В частности, мэр Новосибирска в октябре 2017 года сообщил о планах снести сооружение в 2018 году.

«Предположить, что из этой конструкции что-то получится, уже сложно, в скором времени и техническое состояние здания будет вызывать опасения. Придется принимать решение о сносе. Ведем переговоры с собственником. Он принимал решение о разборе еще в 2015 году, но из-за кризиса сроки сместились. Надеемся, в следующем году мы решим и эту проблему», — заявил тогда Анатолий Локоть.

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