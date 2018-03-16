Новосибирскую гостиницу «Турист» снова решили достроить
Власти Новосибирска поменяли мнение о судьбе здания на площади Маркса.
Власти Новосибирска поменяли мнение о судьбе здания на площади Маркса.
Владельцы намерены реанимировать едва ли не самый известный долгострой Новосибирска — многоэтажную гостиницу «Турист» на пл. Карла Маркса. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил мэр Анатолий Локоть. По его словам, в городской администрации состоялось рабочее совещание с участием собственников здания и земельного участка.
«Обсуждали с потенциальным инвестором, который изъявляет интерес для того, чтобы
Отметим, что городские и областные власти неоднократно обсуждали перспективы замороженной стройки, начатой еще в 1968 году. При этом высказывались диаметрально противоположные планы — либо достроить объект, либо демонтировать всю конструкцию. В частности, мэр Новосибирска в октябре 2017 года сообщил о планах снести сооружение в 2018 году.
«Предположить, что из этой конструкции
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