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10:08 (мск), источник: Om1.ru

В день выборов в Омске откроют 784 торговые точки

Больше всего торговых мест разместится в Центральном округе.

Источник: РИА "Новости"

18 марта арендаторы розничных рынков и участники Губернской ярмарки будут продавать свои товары на избирательных участках. При этом торговые надбавки обещают быть минимальными.

Как отмечает «Департамент городской экономической политики», поступило большое число заявок от производителей сельхозтоваров и переработчиков Омской области. Они планируют порадовать избирателей овощами, медом, яйцами, молочными продуктами, дикоросами и крупами. Таких точек откроется 72.

К слову, что-то купить получится не на всех избирательных участках. Так, торговое оборудование не поставят в детсадах, библиотеках, спортивных школах и клубах. Как рассказали специалисты, это связано с отсутствием технических возможностей и функциональным назначением помещений.

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