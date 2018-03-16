В день выборов в Омске откроют 784 торговые точки
Больше всего торговых мест разместится в Центральном округе.
Больше всего торговых мест разместится в Центральном округе.
18 марта арендаторы розничных рынков и участники Губернской ярмарки будут продавать свои товары на избирательных участках. При этом торговые надбавки обещают быть минимальными.
Как отмечает «Департамент городской экономической политики», поступило большое число заявок от производителей сельхозтоваров и переработчиков Омской области. Они планируют порадовать избирателей овощами, медом, яйцами, молочными продуктами, дикоросами и крупами. Таких точек откроется 72.
К слову,
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