В Узбекистане планируют создать инкубатор электронной торговли

В ходе встречи стороны обсудили состояние и проблемы в сфере развития электронной коммерции в Узбекистане.

Также были обсуждены возможные сферы сотрудничества с Узбекистаном. Один из планируемых совместных проектов — внедрение платформы Openbucks с интеграцией Uzcard для проведения онлайн-оплаты на международных сайтах, а также создание в качестве эксперимента инкубатора электронной торговли в Узбекистане (ecommerce incubator).