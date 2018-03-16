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10:00 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане планируют создать инкубатор электронной торговли

Центр развития системы «Электронное правительство» и глава компании «Openbucks» обсудили вопросы создания в качестве эксперимента инкубатора электронной торговли в Узбекистане (ecommerce incubator).

Источник: UzReport.news

15 марта в Центре развития системы «Электронное правительство» состоялась встреча с главой компании «Openbucks» Марком Рочманом.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и проблемы в сфере развития электронной коммерции в Узбекистане.

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Также были обсуждены возможные сферы сотрудничества с Узбекистаном. Один из планируемых совместных проектов — внедрение платформы Openbucks с интеграцией Uzcard для проведения онлайн-оплаты на международных сайтах, а также создание в качестве эксперимента инкубатора электронной торговли в Узбекистане (ecommerce incubator).

В конце встречи Марк Рочман выразил готовность к установлению дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Openbucks — американская компания, специализирующая в сфере интернет-платежей. Сервис позволяет пользователем осуществлять платежи без использования банковских карточек.

Компания сотрудничает с крупными розничными американскими и мировыми компаниями для приобретения подарочных карт, с последующим использованием в качестве метода оплаты.

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