В Узбекистане планируют создать инкубатор электронной торговли

15 марта в Центре развития системы «Электронное правительство» состоялась встреча с главой компании «Openbucks» Марком Рочманом.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и проблемы в сфере развития электронной коммерции в Узбекистане.
Также были обсуждены возможные сферы сотрудничества с Узбекистаном. Один из планируемых совместных проектов — внедрение платформы Openbucks с интеграцией Uzcard для проведения онлайн-оплаты на международных сайтах, а также создание в качестве эксперимента инкубатора электронной торговли в Узбекистане (ecommerce incubator).
В конце встречи Марк Рочман выразил готовность к установлению дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Openbucks — американская компания, специализирующая в сфере интернет-платежей. Сервис позволяет пользователем осуществлять платежи без использования банковских карточек.
Компания сотрудничает с крупными розничными американскими и мировыми компаниями для приобретения подарочных карт, с последующим использованием в качестве метода оплаты.
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