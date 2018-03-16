Узбекистан и Турция согласовали вопрос о новых авиарейсах
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Стамбуле прошли переговоры представителей сфер гражданской авиации Узбекистана и Турции.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Стамбуле прошли переговоры представителей сфер гражданской авиации Узбекистана и Турции.
Достигнутая договоренность о воздушном движении между Узбекистаном и Турцией, включает в себя новые направления полетов и увеличение количества рейсов.
Согласно подписанному по итогам встречи меморандуму о взаимопонимании, количество рейсов в Самарканд увеличено до 3-х раз в неделю. Кроме того, турецкие авиаперевозчики будут летать по 2 раза в неделю в Бухару, Ургенч и Карши. Подписан также предварительный меморандум о рейсах, которые будут выполняться в узбекские города из Анкары, Антальи и Измира.
Заместитель генерального директора Госавианадзора Узбекистана Олег Лим и представители турецкой стороны на вчерашних переговорах также обсудили ограничения пассажирских перевозок из Турции и другие вопросы технического взаимодействия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.