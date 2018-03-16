Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
«Диснеевская принцесса» вытолкала из сугроба полицейский грузовик
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Венере Милосской сделали протезы
10:02 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Турция согласовали вопрос о новых авиарейсах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Стамбуле прошли переговоры представителей сфер гражданской авиации Узбекистана и Турции.

Источник: Podrobno.uz

Достигнутая договоренность о воздушном движении между Узбекистаном и Турцией, включает в себя новые направления полетов и увеличение количества рейсов.

Согласно подписанному по итогам встречи меморандуму о взаимопонимании, количество рейсов в Самарканд увеличено до 3-х раз в неделю. Кроме того, турецкие авиаперевозчики будут летать по 2 раза в неделю в Бухару, Ургенч и Карши. Подписан также предварительный меморандум о рейсах, которые будут выполняться в узбекские города из Анкары, Антальи и Измира.

Заместитель генерального директора Госавианадзора Узбекистана Олег Лим и представители турецкой стороны на вчерашних переговорах также обсудили ограничения пассажирских перевозок из Турции и другие вопросы технического взаимодействия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет
Итоги голосования: нужно ли запретить пышные свадьбы
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь