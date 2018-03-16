Узбекистан и Турция согласовали вопрос о новых авиарейсах

Согласно подписанному по итогам встречи меморандуму о взаимопонимании, количество рейсов в Самарканд увеличено до 3-х раз в неделю. Кроме того, турецкие авиаперевозчики будут летать по 2 раза в неделю в Бухару, Ургенч и Карши. Подписан также предварительный меморандум о рейсах, которые будут выполняться в узбекские города из Анкары, Антальи и Измира.