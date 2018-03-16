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10:05 (мск), источник: dostup1.ru

Реальные доходы южноуральцев упали на 5% в 2017 году — Челябинскстат

Среднедушевой денежный доход составил 23 тыс. рублей в месяц, что на 440 рублей меньше, чем в 2016 году.

В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы жителей Челябинской области снизились на 5,3%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинскстата.

Объем денежных доходов населения Челябинской области составил 967,7 млрд рублей и снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Среднедушевой денежный доход составил 23 тыс. рублей в месяц, что на 440 рублей меньше, чем в 2016 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2017 году составила 32,2 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом она увеличилась на 7%. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 2017 году составила 103,9% к уровню 2016 года.

Самые высокие зарплаты получают работники финансовой сферы, организаций по обеспечению электроэнергией и газом. Традиционно низкой остается зарплата в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (73,8% к среднеобластному уровню), в гостиницах и предприятиях общепита (59,8%).

За год в Челябинской области стало на 5,4 тыс. пенсионеров больше. При этом каждый пятый пенсионер продолжает работать. Средний размер пенсий на 1 января 2018 года вырос на 7,4% и составил 13,2 тыс. рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера в 1,8 раза.

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 Реальные доходы южноуральцев упали на 5% в 2017 году – Челябинскстат
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