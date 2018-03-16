Более 1 млрд долларов зарубежных переводов получили белорусы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Белорусы в прошлом году получили 1,055 млрд долларов личных денежных переводов из-за рубежа, такие данные приводит Нацбанк.

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Согласно статистике, в 2017-м белорусы получили на 190 млн долларов больше переводов, чем в 2016-м, и на 203,7 млн больше чем за весь 2016-й.

После вычета подоходного налога чистая оплата труда в прошедшем году составила 420,9 млн долларов, что выше показателя 2016-го на 28,3%. Денежные переводы работающих также выросли и составили 526,8 млн долларов, показав рост по отношению к предыдущему периоду на 15,2%.

При этом важно понимать, что Нацбанк не ведет учета электронных платежей, а также денежных средств и товаров, которые привозятся из-за границы. Совершенно не отслеживается, сколько белорусы привозят наличных средств из России, которая по-прежнему остается наиболее привлекательным рынком труда.