Более 1 млрд долларов зарубежных переводов получили белорусы
В 2017 году в Беларусь перевели
В 2017 году в Беларусь перевели
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Белорусы в прошлом году получили 1,055 млрд долларов личных денежных переводов
Согласно статистике, в 2017-м белорусы получили на 190 млн долларов больше переводов, чем в 2016-м, и на 203,7 млн больше чем за весь 2016-й.
После вычета подоходного налога чистая оплата труда в прошедшем году составила 420,9 млн долларов, что выше показателя 2016-го на 28,3%. Денежные переводы работающих также выросли и составили 526,8 млн долларов, показав рост по отношению к предыдущему периоду на 15,2%.
При этом важно понимать, что Нацбанк не ведет учета электронных платежей, а также денежных средств и товаров, которые привозятся
В прошлом году белорусы отправили за рубеж всего 116,7 млн долларов личных переводов, что всего на 5% больше, чем в 2016-м. При этом чистая оплата труда достигла показателя в 18,9 млн Долларов, а денежные переводы работающих 49,7 млн долларов.
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