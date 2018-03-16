226 домов в Ростовской области исключены из реестра лицензий из-за банкротства управляющих компаний

В Ростовской области из реестра лицензий исключены 226 многоквартирных домов, которые находятся в управлении 13 управляющих компаний, признанных банкротами. Такое решение вынесла Госжилинспекция донского региона. Основанием для этого стали изменения в Жилищный кодекс, которые начали действовать в январе текущего года.

Большая часть таких компаний находится в Ростове-на-Дону (ООО «Оптиум», ООО УО «Гармония», ООО «Престиж-Сервис», ООО «УК ЖКХ Филипп», ООО «УК ЖКХ Филипп Первомайского района», ООО «УК Филипп Первомайского района», ООО «УО ЖКХ-17»), еще четыре — в городе Азов (ООО «УО ЖКХ-Дом 5», ООО «УО ЖКХ-Дом 1», ООО «УО ЖКХ А», ООО «Домоуправление № 8»); одна — в Таганроге (ООО УК «Мой Дом») и одна из Волгодонска (ООО «Первая оконная ЖЭК»).