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11:37 (мск), источник: Деловое сообщество

226 домов в Ростовской области исключены из реестра лицензий из-за банкротства управляющих компаний

Большая их часть находится в Ростове-на-Дону.

В Ростовской области из реестра лицензий исключены 226 многоквартирных домов, которые находятся в управлении 13 управляющих компаний, признанных банкротами. Такое решение вынесла Госжилинспекция донского региона. Основанием для этого стали изменения в Жилищный кодекс, которые начали действовать в январе текущего года.

Большая часть таких компаний находится в Ростове-на-Дону (ООО «Оптиум», ООО УО «Гармония», ООО «Престиж-Сервис», ООО «УК ЖКХ Филипп», ООО «УК ЖКХ Филипп Первомайского района», ООО «УК Филипп Первомайского района», ООО «УО ЖКХ-17»), еще четыре — в городе Азов (ООО «УО ЖКХ-Дом 5», ООО «УО ЖКХ-Дом 1», ООО «УО ЖКХ А», ООО «Домоуправление № 8»); одна — в Таганроге (ООО УК «Мой Дом») и одна из Волгодонска (ООО «Первая оконная ЖЭК»).

Теперь собственники помещений в этих домах должны будут выбрать новую управляющую компанию или перевести управление дома в ТСЖ, либо в непосредственный способ управления.

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 13 управляющих компаний в Ростовской области лишены лицензий
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