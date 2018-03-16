226 домов в Ростовской области исключены из реестра лицензий из-за банкротства управляющих компаний
Большая их часть находится в
Большая их часть находится в
В Ростовской области из реестра лицензий исключены 226 многоквартирных домов, которые находятся в управлении 13 управляющих компаний, признанных банкротами. Такое решение вынесла Госжилинспекция донского региона. Основанием для этого стали изменения в Жилищный кодекс, которые начали действовать в январе текущего года.
Большая часть таких компаний находится в
Теперь собственники помещений в этих домах должны будут выбрать новую управляющую компанию или перевести управление дома в ТСЖ, либо в непосредственный способ управления.
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