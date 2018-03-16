Алиханов попросил архитекторов предоставить концепцию спортивного парка в Калининграде
Речь идёт о спортивном парке, который планируется обустроить на стадионе «Балтика». Об этом глава Калининградской области Антон Алиханов заявил во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 16 марта.
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