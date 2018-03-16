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11:28 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов попросил архитекторов предоставить концепцию спортивного парка в Калининграде

Речь идёт о спортивном парке, который планируется обустроить на стадионе «Балтика». Об этом глава Калининградской области Антон Алиханов заявил во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 16 марта.

Во время совещания глава региона попросил главного архитектора Калининградской области Евгения Костромина и своего советника по архитектуре Вячеслава Генне подготовить презентацию того, что появится на территории стадиона «Балтика». Эту концепцию спортивного парка необходимо показать жителям области.

Он также поручил собрать рабочую группу, чтобы решить, как можно использовать спортивные объекты после ЧМ-2018 для проведения больших региональных и международных мероприятий.

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