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16:24 (мск), источник: Деловое сообщество

Авиакомпания Азимут начала продажу билетов на рейсы Ростов — Нижний Новгород

Базовый перевозчик аэропорта Платов, авиакомпания «Азимут» начала продавать билеты на весенне-летний период на рейсы из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород и обратно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Летная программа открывается с 1 мая. Вылеты из аэропорта Платов будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям, в 8:20. Назад самолет отправится в 11:30 по вторникам и воскресеньям, а также в 11:15 по пятницам.

Стоимость билетов, традиционно для Азимута, начинается от 888 рублей. При этом, по данным ресурса Авиаблогер, это хороший повод сэкономить на поездках в Москву ближайшим летом, купив билет на этот рейс заранее, а затем переехав в столицу на электропоезде.

Авиакомпания «Азимут» начала работу в сентябре прошлого года. Флот авиакомпании состоит из лайнеров SSJ100−95LR увеличенной дальности полета. Владельцами авиакомпании являются Ростовская область в лице ОАО «Региональная Корпорация Развития», а также ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+».

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