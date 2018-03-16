Авиакомпания Азимут начала продажу билетов на рейсы Ростов — Нижний Новгород

Летная программа открывается с 1 мая. Вылеты из аэропорта Платов будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям, в 8:20. Назад самолет отправится в 11:30 по вторникам и воскресеньям, а также в 11:15 по пятницам.

Стоимость билетов, традиционно для Азимута, начинается от 888 рублей. При этом, по данным ресурса Авиаблогер, это хороший повод сэкономить на поездках в Москву ближайшим летом, купив билет на этот рейс заранее, а затем переехав в столицу на электропоезде.