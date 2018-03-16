Мэрия Уфы взяла на контроль строительство Тимашевского путепровода
Мэрия Уфы взяла на контроль строительство Тимашевского путепровода. Об этом сообщает
Мэрия Уфы взяла на контроль строительство Тимашевского путепровода. Об этом сообщает
В столице Башкирии состоялось совещание по вопросам строительства переезда, в ходе которого мэр города Ирек Ялалов дал поручение скоординировать графики проведения работ по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями, согласовав с «РЖД» графики предоставления «окон» в движении составов.
— Скоординированные графики необходимо предоставить до 16 марта, и уже в понедельник, 19 марта, приступить к выполнению работ, — подчеркнул Ирек Ялалов.
Добавим, что все работы на путепроводе планируют закончить к октябрю текущего года. Длина из
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