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13:03 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мэрия Уфы взяла на контроль строительство Тимашевского путепровода

Мэрия Уфы взяла на контроль строительство Тимашевского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В столице Башкирии состоялось совещание по вопросам строительства переезда, в ходе которого мэр города Ирек Ялалов дал поручение скоординировать графики проведения работ по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями, согласовав с «РЖД» графики предоставления «окон» в движении составов.

— Скоординированные графики необходимо предоставить до 16 марта, и уже в понедельник, 19 марта, приступить к выполнению работ, — подчеркнул Ирек Ялалов.

Добавим, что все работы на путепроводе планируют закончить к октябрю текущего года. Длина из сборно-монолитного железобетона составит 161 метр, ширина — 14,5 метров на три полосы движения. Кроме того будут построены подходы, протяженностью 1024 метра с выходом на улицы Свободы и Бирского тракта.

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