Мэрия Уфы взяла на контроль строительство Тимашевского путепровода

В столице Башкирии состоялось совещание по вопросам строительства переезда, в ходе которого мэр города Ирек Ялалов дал поручение скоординировать графики проведения работ по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями, согласовав с «РЖД» графики предоставления «окон» в движении составов.

— Скоординированные графики необходимо предоставить до 16 марта, и уже в понедельник, 19 марта, приступить к выполнению работ, — подчеркнул Ирек Ялалов.