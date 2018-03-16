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13:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Президент России поручил найти деньги на снос бараков в Красноярске

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Президент России Владимир Путин подписал поручение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку, в котором просит «рассмотреть и доложить предложения по продолжению программы расселения аварийного жилья в Красноярске».

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Там отметили, что на данный момент в рамках подготовки к Универсиаде на снос 65 аварийных домов площадью 24,5 тысячи квадратных метров в Красноярске из бюджета края уже выделено около 1,5 млрд рублей. Всего в Красноярске «признаны аварийными и подлежат сносу 129 тысяч квадратных метров жилья, 35% которого имеет печное отопление либо отапливается неэффективными котельными». Снос такого жилого фонда позволил бы значительно улучшить экологическую ситуацию в городе.

В случае получения необходимого финансирования, отметили в пресс-службе, «в течение трех лет должно исчезнуть печное отопление в центре Красноярска и должно быть закрыто около 30 устаревших котельных».

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