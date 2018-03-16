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14:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

К саммитам ШОС в домах на центральных улицах Челябинска проведут капремонт

Запланирован ремонт 126 зданий.

Источник: Агентство «Москва»

К 2020 году региональный оператор капитального ремонта отремонтирует 126 домов, расположенных на центральных улицах Челябинска, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Архитекторы разработают единый проект реконструкции центра города и гостевых маршрутов.

«Во время саммита ШОС южноуральскую столицу посетит много гостей, поэтому к 2020 году должны быть приведены в порядок все фасады домов, которые находятся на маршруте следования участников международного мероприятия», — подчеркивает Борис Дубровский.

Отметим, что в прошлом году в Челябинской области выполнено 2480 видов работ по капитальному ремонту на общую сумму 2 млрд 477 млн рублей.

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