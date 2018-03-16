К саммитам ШОС в домах на центральных улицах Челябинска проведут капремонт
Запланирован ремонт 126 зданий.
Запланирован ремонт 126 зданий.
К 2020 году региональный оператор капитального ремонта отремонтирует 126 домов, расположенных на центральных улицах Челябинска, сообщают в
Архитекторы разработают единый проект реконструкции центра города и гостевых маршрутов.
«Во время саммита ШОС южноуральскую столицу посетит много гостей, поэтому к 2020 году должны быть приведены в порядок все фасады домов, которые находятся на маршруте следования участников международного мероприятия», — подчеркивает Борис Дубровский.
Отметим, что в прошлом году в Челябинской области выполнено 2480 видов работ по капитальному ремонту на общую сумму 2 млрд 477 млн рублей.
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