Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
5 новых способов обезболивания
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
8Венере Милосской сделали протезы
14:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Учалинском районе Башкирии открылся новый детский сад

Вот уже месяц новый детский сад в селе Учалы на 139 мест принимает первых воспитанников.

Современное двухэтажное здание общей площадью 3733 квадратных метра стало вторым корпусом детского сада № 1 села Учалы. В учреждении оборудованы кабинеты логопеда, педагога-психолога, изостудия, кабинет родной природы, зал физкультуры и пищеблок. В групповых помещениях и на территории установлены камеры видеонаблюдения.

Новый детский сад пришелся очень кстати, поскольку большая часть земельных участков выделена молодым семьям, и детей в этом микрорайоне немало. Местами обеспечены дети старше 3 лет. Кроме того, появилась возможность принимать и самых маленьких — для них создали группу раннего развития. Новый детский сад станет вторым домом и малышей и близлежащих деревень — Ургуново и Калканово.

Строительство детского сада было начато в 2014 году. Финансирование в размере 89 млн рублей обеспечено из республиканского бюджета, сообщает информационный отдел администрации Учалинского района.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Лавров: Москва предоставила все материалы по «делу Скрипаля»
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие
Опасный для здоровья пластик нашли в бутилированной воде
Ученые: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»
Кузнец делает гигантские мечи и разрубает ими все подряд (видео)
Франция может нанести удары по складам химоружия в Сирии
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая Это была честная битва. Без скидок на российское происхождение и доступность «Лады». Потому что Vesta SW Cross 1.8 c механикой стоит ровно как Kia Rio X-Line 1.6 на «ручке»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь