В Учалинском районе Башкирии открылся новый детский сад
Вот уже месяц новый детский сад в селе Учалы на 139 мест принимает первых воспитанников.
Вот уже месяц новый детский сад в селе Учалы на 139 мест принимает первых воспитанников.
Современное двухэтажное здание общей площадью 3733 квадратных метра стало вторым корпусом детского сада № 1 села Учалы. В учреждении оборудованы кабинеты логопеда,
Новый детский сад пришелся очень кстати, поскольку большая часть земельных участков выделена молодым семьям, и детей в этом микрорайоне немало. Местами обеспечены дети старше 3 лет. Кроме того, появилась возможность принимать и самых маленьких — для них создали группу раннего развития. Новый детский сад станет вторым домом и малышей и близлежащих деревень — Ургуново и Калканово.
Строительство детского сада было начато в 2014 году. Финансирование в размере 89 млн рублей обеспечено из республиканского бюджета, сообщает информационный отдел администрации Учалинского района.
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