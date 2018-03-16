В Учалинском районе Башкирии открылся новый детский сад

Современное двухэтажное здание общей площадью 3733 квадратных метра стало вторым корпусом детского сада № 1 села Учалы. В учреждении оборудованы кабинеты логопеда, педагога-психолога, изостудия, кабинет родной природы, зал физкультуры и пищеблок. В групповых помещениях и на территории установлены камеры видеонаблюдения.

Новый детский сад пришелся очень кстати, поскольку большая часть земельных участков выделена молодым семьям, и детей в этом микрорайоне немало. Местами обеспечены дети старше 3 лет. Кроме того, появилась возможность принимать и самых маленьких — для них создали группу раннего развития. Новый детский сад станет вторым домом и малышей и близлежащих деревень — Ургуново и Калканово.