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16:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Не платить за капремонт можно: дончанам разъясняют новшества в законах ЖКХ

В Ростовской области разъясняют новшества в жилищном законодательстве. Их несколько, и они принципиально меняют спорные моменты в работе управляющих компаний.

Но изменения коснутся не только их работы, но и способа сбора денег на капитальный ремонт. Это уже затрагивает каждого жильца многоквартирного дома.

Взносы на капитальный ремонт можно не платить, если на счете вашего дома уже собрана половина необходимой на ремонт суммы. Это сенсационное изменение в жилищном законодательстве вызывает немало вопросов у председателей ТСЖ и управляющих компаний. Специалисты областного министерства ЖКХ объясняют, что касается оно только так называемых «спецсчетников», то есть жильцов, которые направляют взносы не в общую копилку, а на специальный счет своего дома. Таких самостоятельных многоэтажек в области почти 4 тысячи. Но как определить, собрана ли уже половина суммы?

«Есть методика, которая минстроем утверждена. Методика оценочной стоимости капитального ремонта. Это только сами собственники могут просчитать», — говорит заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

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Дополнительные средства на капремонт теперь обязан предоставить субъект — тем домам, которые государство должно было отремонтировать еще до вступления в силу Федеральной программы, но так этого и не сделало. Еще одно новшество: управляющие компании могут судиться между собой годами, но многоэтажкой будет управлять только та, у которой дом находится в реестре лицензий.

«Если судом будет отменен протокол общего собрания, решение будет признано недействительным, то автоматически после вступления в силу решения этого суда, орган государственного жилищного надзора будет вносить изменения и исключать из списка управляющую компанию, которая зашла на дом на основании этого протокола. Это очень важное изменение», — говорит начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев.

А вот если арбитражный суд признает управляющую банкротом — у нее все дома исключаются из реестра лицензий. Сначала года дома исключены дома 12 управляющих-банкротов в четырех городах области.

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