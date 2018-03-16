В Волгограде решили отремонтировать многострадальный краеведческий музей

15 марта на сайте госзакупок появился аукцион на право выполнить ремонт двух зданий, которые принадлежат музею. Это памятники регионального значения «Земская управа» (проспект Ленина, 5а) и «Волжско-Камский банк» (проспект Ленина, 7).

Общая стоимость ремонта составляет 36,644 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. С победителем аукциона будет заключен контракт, который будет действовать до 31 декабря 2018 года. Работы должны завершиться до конца ноября 2018 года.

Подрядчик обязан восстановить фасады зданий, отремонтировать балконы и кровлю, а также заменить оконные и балконные рамы и т. д.

При этом, как сообщил изданию V1.ru директор музея Анатолий Мальченко, ремонтные работы не должны помешать туристам.

«Работа музея прерываться на время ремонта не будет, а строители создадут все условия для беспрепятственного прохода посетителей. Это было одним из требований, которые мы выдвинули заказчику работ», — сказал глава музея.

Между тем, интернет-портал «Кривое зеркало» напомнил, что власти уже пытались найти подрядчика для реставрации памятников. Тогда стоимость работ оценивалась почти в 40,7 млн рублей. Однако на аукцион не было подано ни одной заявки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Волгоградский краеведческий музей отметил вековой юбилей. Он был создан в начале прошлого века энтузиастами-краеведами для изучения, сохранения и популяризации природно-ландшафтного и историко-культурного наследия Царицына. В годы Великой Отечественной войны его экспозиция почти полностью погибла, ученые Сталинграда и Волгограда восстанавливали утерянное по крупицам.

Здания, занимаемые музеем, находятся в критическом состоянии. Например, еще в 2016 году местные активисты ОНФ сообщали, что во многих залах музея, где хранятся уникальные коллекции палеонтологии, палеоботаники, археологии, нумизматики и этнографии, стены и потолки — в мокрых подтёках, которые появились из-за трещин на фасаде, осыпается краска и штукатурка, паркет на полу разрушен.

Тогда общественники пытались добиться ремонта исторических памятников. При этом еще в 2013 году подготовлена научно-проектная документация, работы по реконструкции оценили в 20,3 млн рублей. Но возможности выделить эти деньги тогда не было.