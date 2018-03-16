В Волгограде решили отремонтировать многострадальный краеведческий музей
Администрация Волгоградской области решила отремонтировать краеведческий музей, о критическом состоянии которого давно говорят общественники и журналисты.
Администрация Волгоградской области решила отремонтировать краеведческий музей, о критическом состоянии которого давно говорят общественники и журналисты.
15 марта на сайте госзакупок появился аукцион на право выполнить ремонт двух зданий, которые принадлежат музею. Это памятники регионального значения «Земская управа» (проспект Ленина, 5а) и «Волжско-Камский банк» (проспект Ленина, 7).
Общая стоимость ремонта составляет 36,644 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. С победителем аукциона будет заключен контракт, который будет действовать до 31 декабря 2018 года. Работы должны завершиться до конца ноября 2018 года.
Подрядчик обязан восстановить фасады зданий, отремонтировать балконы и кровлю, а также заменить оконные и балконные рамы
При этом, как сообщил изданию V1.ru директор музея Анатолий Мальченко, ремонтные работы не должны помешать туристам.
«Работа музея прерываться на время ремонта не будет, а строители создадут все условия для беспрепятственного прохода посетителей. Это было одним из требований, которые мы выдвинули заказчику работ», — сказал глава музея.
Между тем,
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Волгоградский краеведческий музей отметил вековой юбилей. Он был создан в начале прошлого века
Здания, занимаемые музеем, находятся в критическом состоянии. Например, еще в 2016 году местные активисты ОНФ сообщали, что во многих залах музея, где хранятся уникальные коллекции палеонтологии, палеоботаники, археологии, нумизматики и этнографии, стены и потолки — в мокрых подтёках, которые появились
Тогда общественники пытались добиться ремонта исторических памятников. При этом еще в 2013 году подготовлена
В феврале 2017 года в Волгограде начали искать подрядчика на разработку проектной, рабочей и сметной документации по ремонту и реставрации Волгоградского краеведческого музея. Начальная цена контракта составила 2,3 млн рублей.
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