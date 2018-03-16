Новый терминал пермского аэропорта к лету начнёт принимать международные рейсы

Следующим шагом станет выпуск приказа об открытии пункта пропуска через государственную границу России, после чего новый терминал пермского аэропорта начнет обслуживать пассажиров международных рейсов.

Планируется, что пункт пропуска заработает к началу летнего сезона. Это означает, что все пассажиры международных рейсов, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт «Пермь», будут обслуживаться в новом терминале.