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16:11 (мск), источник: NewsKo

Новый терминал пермского аэропорта к лету начнёт принимать международные рейсы

Межведомственная комиссия признала пункт пропуска через государственную границу России в международном аэропорту «Пермь» соответствующим требованиям пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через госграницу. Как стало известно «Новому компаньону», соответствующий акт проверки был подписан сегодня, 16 марта.

Источник: AP 2018

Следующим шагом станет выпуск приказа об открытии пункта пропуска через государственную границу России, после чего новый терминал пермского аэропорта начнет обслуживать пассажиров международных рейсов.

Планируется, что пункт пропуска заработает к началу летнего сезона. Это означает, что все пассажиры международных рейсов, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт «Пермь», будут обслуживаться в новом терминале.

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