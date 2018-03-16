Новый терминал пермского аэропорта к лету начнёт принимать международные рейсы
Межведомственная комиссия признала пункт пропуска через государственную границу России в международном аэропорту «Пермь» соответствующим требованиям пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через госграницу. Как стало известно «Новому компаньону», соответствующий акт проверки был подписан сегодня, 16 марта.
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