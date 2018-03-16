В Башкирии в 2018 году закончат ремонт и строительство четырех участков федеральных дорог

Источник: Башинформ

На М5 в августе планируется ввести в эксплуатацию 14-километровый обход Уфы и новый мост через Белую. Данные объекты практически готовы к сдаче, остались работы по благоустройству.

Также на М5 до конца года должен быть построен 11-километровый участок с транспортной развязкой и надземным пешеходным переходом в селе Восточном Буздякского района. Сдача в эксплуатацию этого объекта намечена на 2019 год — к этому сроку на участке будут обеспечены электроосвещение, автобусные остановки и пешеходные дорожки.