В Башкирии в 2018 году закончат ремонт и строительство четырех участков федеральных дорог

На М5 в августе планируется ввести в эксплуатацию 14-километровый обход Уфы и новый мост через Белую. Данные объекты практически готовы к сдаче, остались работы по благоустройству.
Также на М5 до конца года должен быть построен 11-километровый участок с транспортной развязкой и надземным пешеходным переходом в селе Восточном Буздякского района. Сдача в эксплуатацию этого объекта намечена на 2019 год — к этому сроку на участке будут обеспечены электроосвещение, автобусные остановки и пешеходные дорожки.
Еще один важный объект дорожной инфраструктуры — реконструкция 11 километров возле поселков Подымалово и Волково Уфимского района. Этот участок готов на 70%. До конца года здесь должны быть завершены три путепровода, а проезжая часть на протяжении 10 километров будет расширена до шести полос. Полное завершение запланировано в 2019 году.
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