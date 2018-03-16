В Омской области отремонтируют шесть домов-интернатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Омской области анонсировали запуск совместной программы правительства региона и и Пенсионного фонда РФ. Так, в 2018 году отремонтируют шесть домов — интернатов и два комплексных центра социального обслуживания населения. На эти цели выделят 8,4 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, Эти меры позволят значительно повысить уровень комфорта, удобства и безопасности для опекаемых.