В Омской области отремонтируют шесть домов-интернатов
Ремонт проведут в рамках совместной программы Пенсионного фонда и правительства региона.
Ремонт проведут в рамках совместной программы Пенсионного фонда и правительства региона.
В Омской области отремонтируют шесть
В Омской области анонсировали запуск совместной программы правительства региона и и Пенсионного фонда РФ. Так, в 2018 году отремонтируют шесть домов — интернатов и два комплексных центра социального обслуживания населения. На эти цели выделят 8,4 млн рублей.
Как отметили в
Напомним, что за последние несколько лет в социальных учреждениях региона уже появилась новая мебель. Также закупили и новое оборудование.
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