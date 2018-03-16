Нацбанк разъяснил некоторые вопросы выплаты процентов по вкладам

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси направил в банки, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» письмо, в котором разъяснил порядок выплаты процентов по вкладам (депозитам). Текст опубликован на официальном сайте регулятора, сообщает БЕЛТА.

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Необходимость разъяснения возникла в связи с возникающими вопросами о порядке выплаты процентов по вкладам (депозитам), поясняется в письме.

Согласно ч.1 ст. 181 Банковского кодекса по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (вкладополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежные средства — вклад (депозит) и обязуется возвратить вкладчику денежные средства, проводить безналичные расчеты по поручению вкладчика в соответствии с договором, а также выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты на условиях и в порядке, определенных этим договором.

В соответствии с ч.1 ст. 188 Банковского кодекса проценты по вкладу (депозиту) начисляются со дня его поступления к вкладополучателю по день, предшествующий дню его возврата вкладчику, если иное не предусмотрено договором банковского вклада (депозита).

«В этой связи полагаем, что начисление и, следовательно, выплата вкладчику процентов (включая бонусные и иные выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по договору банковского вклада (депозита) возможны только при условии истечения предусмотренного договором банковского вклада (депозита) периода (периодов) нахождения денежных средств в банке. Таким образом, считаем недопустимой заблаговременную выплату процентов (включая бонусные и иные выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по вкладам (депозитам) и информирование вкладчиков о возможности такой выплаты, в том числе посредством соответствующей рекламы», — говорится в письме.

Одновременно Нацбанк обращает внимание, что в соответствии с п.3 ст. 22 закона «О рекламе» реклама о привлечении банками денежных средств во вклад (депозит) должна содержать информацию о размере процентов по нему.