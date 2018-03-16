Прямых бесплатных поездов из Казани в Сочи во время ЧМ не будет
Во время Чемпионата мира по футболу 2018 из Казани не будет прямых бесплатных поездов в Сочи, информацию с сайта Транспортной дирекции подтвердили в
Во время Чемпионата мира по футболу 2018 из Казани не будет прямых бесплатных поездов в Сочи, информацию с сайта Транспортной дирекции подтвердили в
— Поезда до Сочи будут отправляться из трех городов: Ростова,
Бронирование билетов на бесплатные поезда для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года открылось в конце октября 2017 года. Оставить заявку можно на сайте «Транспортной дирекции — 2018». Чтобы воспользоваться бесплатным проездом между
В письме содержится подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации — место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде,
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