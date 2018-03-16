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17:27 (мск), источник: Prokazan.ru

Прямых бесплатных поездов из Казани в Сочи во время ЧМ не будет

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 из Казани не будет прямых бесплатных поездов в Сочи, информацию с сайта Транспортной дирекции подтвердили в пресс-службе дирекции.

Источник: Prokazan.ru

— Поезда до Сочи будут отправляться из трех городов: Ростова, Санкт-Петербурга и Москвы. Из Казани поезда отправляются до Москвы, Волгограда, Самары, Саранска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Таким образом, если вы захотите воспользоваться бесплатными поездами, то вам нужно забронировать билеты из Казани до Москвы или Санкт-Петербурга, а уже оттуда до Сочи, — сообщили ProKazan.ru.

Бронирование билетов на бесплатные поезда для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года открылось в конце октября 2017 года. Оставить заявку можно на сайте «Транспортной дирекции — 2018». Чтобы воспользоваться бесплатным проездом между городами-организаторами чемпионата мира, необходимо иметь билет на матч и паспорт болельщика ЧМ-2018 (FAN ID), создать личный кабинет на сайте tickets.transport2018.com, где указать номер билета на матч. После прохождения регистрации и выбора маршрута зритель получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту.

В письме содержится подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации — место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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