Цены на бензин в Беларуси уравняют с российскими к концу мая

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Cтоимость бензина в Беларуси к концу мая 2018 года планируется уравнять с ценами на российском рынке, сообщил ряд белорусских СМИ.

Последний раз цены на автомобильное топливо в Беларуси повышали в ночь на четверг 15 марта. Это было уже третье подорожание в текущем году. При этом розничные цены выросли в среднем на 0,76% или одну копейку.

Читайте также Нацбанк разъяснил некоторые вопросы выплаты процентов по вкладам

Цена бензина будет расти

В Белнефтехиме заявили, что процесс приравнивания цен на топливо к уровню стоимости в России будет ускоряться. Ранее концерн уже озвучивал свои подходы к ценообразованию.

«Про конкретные сроки пока говорить рано», — прокомментировала происходящее пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

В концерне также сообщили, что после того, как цены на белорусском рынке выровняются с российскими, в дальнейшем они будут корректироваться вместе со стоимостью нефти, курса рубля и налоговой нагрузки на белорусские НПЗ.

На данный момент в соседних российских регионах бензин дороже, чем в Беларуси на 8%, а дизель — на 4,5%.

Читайте также Российский рубль и евро подешевели к выходным

Копеечный рост цены не спасет НПЗ

Ранее вице-премьер Владимир Семашко заявил, что рост цен на топливо на две копейку не спасет ситуацию, так как белорусские НПЗ работают с убытком.

В январе текущего года ОАО «Нафтан» получило убыток в размере 25 миллионов долларов, а Мозырский НПЗ сработал в «минус» на 12−13 миллионов долларов.

При этом белорусские НПЗ не прерывали модернизацию производства, которая, по мнению Семашко, позволит повысить их конкурентоспособность.

«Несмотря на все сложности и кризисы, надо вести модернизацию и создавать новые производства», — считает вице-премьер.

Нефть — российская, топливо — белорусское

В прошедшем году на белорусские НПЗ поступило 18 миллионов тонн российской нефти. С Россией достигнуты договоренности, что в 2018 году уровень поставок сохранится.

По словам Семашко, вопросы поставки российской нефти в Беларусь урегулированы до 2024 года включительно. Договоренности также предусматривают отмену обязательств по поставкам топлива на российский рынок. Белорусские НПЗ благодаря этому избежали убытка в 150 миллионов долларов.