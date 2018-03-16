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17:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Японцы забирают «Донской табак»

Japan Tobacco Inc. (JT) договорилась о покупке у Ивана Саввиди «Донского табака» за 90 млрд руб. ($1,6 млрд). Сделка позволит японской компании укрепить лидерство на российском табачном рынке, увеличив долю на нем примерно с 33% до 40%. «Донской табак» — последний крупный независимый отечественный производитель, занимающий четвертое место в стране по продажам сигарет.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О намерении купить «Донской табак» JT объявила сегодня. Согласно сообщению японской компании, сумма покупки оценивается примерно в 90 млрд руб. ($1,6 млрд). В JTI заявили, что сделка должна укрепить позицию компании как игрока номер один на российском табачном рынке. «В течение многих лет Россия является краеугольным камнем прибыли нашей группы. Эта сделка увеличит нашу долю рынка примерно до 40% и немедленно внесет вклад в прибыльность группы. Мы ожидаем положительный синергетический эффект в последующие годы», — заявил президент табачного подразделения JT Муцуо Иваи.

«Донской табак» — четвертая по величине табачная компания в России, ее рыночная доля сейчас составляет около 7%. В портфель ее брендов входят сигареты «Донской табак», Kiss, Play, Richmond, Senator и др. Бенфициаром компании является Иван Саввиди. Выручка «Донского табака» в 2017 году составила 15,83 млрд руб. ($278 млн), чистая прибыль — 1,9 млрд руб. ($33 млн). «С помощью брендов “Донского табака”, дополняющих наш существующий портфель продуктов, и с помощью сильного отдела продаж, расширяющего нашу дистрибуторскую сеть, мы укрепим конкурентоспособность в стране», — сказал президент и CEO JTI Эдди Пирар.

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Гендиректор группы «Агроком» (в нее сейчас входит «Донской табак») Сергей Сапотницкий сообщил «Интерфаксу», что переговоры с JT шли около года. «Это решение взвешенное и продуманное», — добавил он. Завершить приобретение «Донского табака» JT рассчитывает к началу третьего квартала 2018 года после получения необходимых разрешений от регуляторов. Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Михаил Мишеловин сказал «Ъ», что узнал о планах JT купить «Донской табак» от «Ъ». Он затруднился спрогнозировать, будет ли служба накладывать какие-либо ограничения на сделку. «Будем ждать соответствующего ходатайства», — сказал господин Мишеловин.

Слухи о продаже «Донского табака», последнего независимого производителя сигарет в России, ходили уже много лет. Претендентами на компанию в разное время назывались Philip Morris International, Imperial Tobacco и Hongta Group.

Олег Трутнев

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