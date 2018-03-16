В Елабужском районе РТ открыли биологические очистные сооружения

Источник: ИА Татар-информ

Объект рассчитан на переработку 150 куб. м стоков в сутки, при этом само помещение предполагает возможность установки дополнительных емкостей, что позволит увеличить мощность объекта в перспективе.

В церемонии открытия участвовали глава Елабужского района Геннадий Емельянов, директор Фонда газификации РТ Джаудат Миннахметов, строители и жители поселка.

В капитальном ремонте объект нуждался давно. Несколько лет он вообще не функционировал, а стоки напрямую сбрасывались в Каму. В связи с этим было принято решение рядом с заброшенным зданием возвести новые биологические очистные сооружения.

Открывая объект, Геннадий Емельянов отметил, что строительство очистных сооружений затянулось в том числе и из-за того, что сегодня Тарловка находится на территории национального парка «Нижняя Кама», что накладывает определенные ограничения на строительство.

«Тарловку Елабужскому району передали в 2009 году. И с тех пор строительство биологических очистных сооружений было главным вопросом: это и экологическая проблема, и многочисленные жалобы от населения. Большое спасибо нашему Президенту Рустаму Минниханову за поддержку в строительстве, а также Фонду газификации РТ и Росприроднадзору, который сопровождал этот проект. Спасибо также проектантам, строителям за такой прекрасный объект», — отметил Емельянов.

Здесь построены здания производственно-технического комплекса и административно-бытовое помещение. Все используемые в технологической цепочке емкости — отстойники и аэротенки — находятся под одной крышей. Уже стартовали пусконаладочные работы, пока в сутки очищается 20 куб. м воды. Канализационные стоки проходят четырехкратное очищение, а так называемой «мертвой» воде помогают стать «живой» бактерии.

«Мы открыли очистные сооружения, построенные с использованием современных технологий и материалов. Кстати, это у нас первый подобный объект, который мы открываем в небольшом населенном пункте. Обычно биологические очистные сооружения мы строим в райцентрах. Теперь уже объект построен, сейчас его нужно будет грамотно и стабильно эксплуатировать, что немаловажно, потому что здесь сложная технология, существуют микроорганизмы, за которыми нужно смотреть, кормить, обеспечивать температурный режим», — подчеркнул Джаудат Миннахметов.