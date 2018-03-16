Узбекистан отправит в США сухофруктов на полмиллиона долларов

Напомним, что UzTrade занимается расширением экспортного потенциала Узбекистана . Компания обладает развитой внешнеторговой инфраструктурой. Для продвижения на экспорт отечественной продукции за рубежом были открыты специализированные торговые дома UzTrade.

Товарооборот между Узбекистаном и США в 2016 году увеличился в 1,7 раза — до 453,8 миллиона долларов (около 2% в общем внешнеторговом обороте Узбекистана). Объем инвестиций американских компаний в экономику республики составил около 600 миллионов долларов. На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют деятельность более 160 предприятий с участием компаний США.