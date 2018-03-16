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17:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону к маю реконструируют четыре станции для заправки газом

На Дону к Чемпионату мира по футболу реконструируют четыре станции для заправки газом. Об этом сообщили на сайте областного правительства.

До мая две газонаполнительные станции модернизируют в Ростове и по одной в Батайске и Аксае. Стоимость работ — около 120 млн рублей.

Сейчас на территории Ростовской области есть 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Еще 9 планируют построить до 2020 года.

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