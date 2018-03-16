На Дону к маю реконструируют четыре станции для заправки газом

На Дону к маю реконструируют четыре станции для заправки газом

На Дону к Чемпионату мира по футболу реконструируют четыре станции для заправки газом. Об этом сообщили на сайте областного правительства.